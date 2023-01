Alex Eala kakaldagin pambato ng Germany

MAKAKASAGUPA ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang beteranong si Tatjana Malek-Maria ng Germany sa unang pagtuntong nito sa main draw ng 2023 WTA 250 Thailand Open sa True Arena Hua Hin sa Hua Hin, Thailand.

Makakatapat ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ang seeded No. 6 na si Malek-Maria matapos nitong magwagi nang dalawang sunod sa qualifying round at makausad sa kanyang unang draw sa laban sa ikalimang WTA event na pinakamataas na lebel sa kababaihan.

Ang 35-anyos na si Malek-Maria, na may kasalukuyang ranking na No. 63 nitong Enero 30 sa singles at No. 590 sa doubles ay may career high No. 54 noong Hunyo 6, 2016 at may apat na doubles titles.

Asam naman ng kasalukuyang No. 217 matapos ang pinakamataas nitong No. 214 sa ranking na si Eala na maabot ang pinakamataas nitong pwesto sa torneo matapos unang sumabak sa WTA Tour noong 2021 Miami qualifying.

Tinalo ni Eala ang 9th seed at 19-anyos na si Kristina Dmitruk, 6-2, 7-5, sa ikalawang round ng qualifier para umusad sa main draw ng torneo kung saan si Bianca Andreescu ng Canada ang top seed.

Nagawa muna patalsikin ni Eala sa Round 1 ang nakatapat na 32-anyos na si Xinyun Han ng China sa dalawang set sa mga iskor na 6-1 at 7-6. (Lito Oredo)