7-years itch nalagpasan Pauleen mas tumindi pag-ibig kay Bossing

Super tamis ng pagbati ni Pauleen Luna sa kanyang mister na si Bossing Vic Sotto para sa kanilang ika-pitong anibersaryo, ha! Yes, ang bilis ng panahon, at pitong taon na nga silang kasal.

Pinaramdam nga ni Pauleen sa pamamagitan ng mensahe sa Instagram ang matinding pagmamahal, pasasalamat niya sa kanyang mister, na nagbigay raw ng punong-puno na kaligahayan sa kanyang buhay.

“Today, i celebrate US! Happy 7th wedding anniversary my love. I am full of gratitude everyday because God couldn’t have chosen a better partner for me. Thank you for making the past 7 years happy, easy and full of meaning. I love you babe! Forever.”

Hindi nga uso kina Pauleen at Bossing ang 7 years itch, ha!

Ang 7 years itch nga ang pinakainiiwasan ng mga mag-asawa, o magkarelasyon. Kasi nga, ang 7 years itch ay ‘feeling unhappy with their marriage after seven years, and is considering having sexual relationship with another person.”

Siyempre, bilib na bilib, kilig na kilig ang mga kaibigan nila sa tibay ng kanilang pagmamahalan. Na mas tumibay nga noong nagka-baby na sila.

Sabi nga ni Allan K., “Bilis ng panahon!”

Chika ni Mariel Rodriguez Padilla, “Happy anniversary.

Heto pa ang pagbati ng mga fan:

jerylsy, “Happy anniversary “parents” love you both!”

team_bosleng, “Happy Anniversary my favorite couple, BosLeng. Wishing you many more years of happiness together.”

rhondzkie, “Happy Anniversary to both of you.. Bossing and Poleng keep the love burning.”

ligaoreychel, “Happy 7th wedding anniversary. I love you.”

brielle_nicole7, “Happy Anniversary, Mahal namin kayo!”

daphanie_arianee, “Happy Anniversary, My Forever Favorite Couple! I love you.”

Pinagtagpo at tinadhana nga sina Poleng at Bossing, ha! Kung hindi umalis si Pauleen sa ABS-CBN at lumipat sa GMA-7, at naging host ng Eat Bulaga, hindi sila magkakakilala, magkaka-in love-an, at bubuo ng pamilya.

At nasa tamang pagkakataon na siguro sila, na si Bossing, naghahanap na rin ng tunay na pamilya, o makakasama sa kanyang pagtanda, at nandiyan lang sa tabi-tabi si Pauleen, na nagparamdam ng pagmamahal. (Rb Sermino)