Maverick Ahanmisi solid ayuda sa Converge

PINAKAMAINIT na team sa PBA Governors Cup ang Converge, nakaka-tatlong panalo na sa gayunding dami ng laro para solohin ang tuktok ng standings.

Huling biktima ng FiberXers ang Magnolia 111-109 nitong Linggo sa Ynares Center-Antipolo.

Nag-take over sa dulo si replacement import Jamaal Franklin para tumapos ng 26 points – 12 sa fourth quarter tampok ang 3 para sa 111-105 separation papasok ng final minute.

Muntik mapakawalan ng Converge ang 14-point lead pero nagawang kumapit. Minadali ang mga tira pero nakapag-regroup para ipreserba ang ‘W’.

“Ganu’n talaga sistema namin, eh,” ani coach Aldin Ayo. “We’re not going to slow down. Breaks lang ng laro ‘yun. We just can’t turn it (off) na tipong we have to slow down.”

Bulag pa raw ang FiberXers sa laro ng Hotshots na nag-debut sa conference kasama si import Erik McCree. Kung ano ang ginawa sa praktis, ‘yun lang ang sinandalan ng team ni Ayo.

“What we did, our approach, was very general,” paliwanag niya. “Ginagawa namin na regular, ‘yun ang ginawa na naman natin because wala kaming reference about them.”

Mainam din ang kontribusyon nina Maverick Ahanmisi (22 points) at Alec Stockton (career-high 18 pts) sa Converge. (Vladi Eduarte)