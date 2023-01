Xian Lim nilantad pambu-bully ni Kim Chiu

Kaaliw ang latest vlog ni Xian Lim, na kuha siyempre sa bakasyon nila last December 2022. Ang bongga nga kasi na nalibot yata nila ang lahat ng magagandang lugar sa Europe, ha!

Pero para kay Xian, sobrang pagod daw ang naramdana niya sa Paris. Na napakaraming tao, napakasikip, at ‘yun na nga, nagkasakit pa raw siya.

Anyway, heto nga ang Instagram post ni Xian.

“Have you experienced BBC? Then you are part of the #BulliedBoyfriendsClub? One piece of advice to that one person listening… magkusa na kayo. The other half is just testing us to see if we’re paying attention enough. Listen to this video and watch the vlog to break the code. Full Vlog on my YouTube Channel!” sabi ni Xian.

At sa naturang vlog nga makikita ang content na nagrereklamo si Xian na paos na paos nga siya, at nagkasakit.

“Nagkasakit ako, dahil nagpunta pa tayo sa Disneyland Paris. Disneyland Paris, okey pa, eh. Nawalan lang ako ng boses. Eh, nagpa-pictorial pa tayo. Naulanan pa ako ng matindi.

“Siyempre, sino ang alalay mo sa pictorial? Eh, sanay ka sa mga cover shoots.

“Ang dami mong bitbit, ilang changes ka, tatlo o apat? Pinag-posing mo pa ako…” sabi ni Xian, na paos nga.

Hirit naman ni Kim, “Uy, ikaw nagsabi, ‘akin na bag mo, akin na bag mo’, kasi guwapong-guwapo ka sa sarili mo.”

“Pag hindi ko kinuha ang bag mo, sasabihin mo bakit hindi ako nagkusa?” hirit pa rin ni Xian habang patawa-tawa lang si Kim.

At heto nga ang payo ni Xian sa mga lalake na tulad niya:

“Kaya sa mga lalake, sa mga boyfriends diyan, dapat alam niyo, magkukusa kayo. Kasi pag hindi kayo nagkusa, lagot kayo sa girlfriend niyo!”

‘Bakit?’ Tanong ni Kim, na ayaw paawat sa pagtawa.

“Eh, kasi, wala kayong pagkukusa, hinihintay niyo kaming amgkusa. Pag hindi kami nagkusa….” sagot ni Xian, pero bigla ngang dumating ang pagkain na inorder nila, kaya naiba ang usapan, at sabi ni Xian, “Ngayon ko pa lang talaga nararamdaman ang bakasyon, kasi pagaling pa lang ako, kaso patapos na ang bakasyon!”

Well, ang dami ngang naaliw sa chikahan na `yon nina Xian at Kim, na pinalalabas nga ng aktor, sa pabirong paraan, na isa siyang bullied boyfriend.

Pero hirit ng mga fan nila, baka raw gustong i-level up ni Xian ang title na `yon, na sa halip na bullied boyfriend ay gawin na raw na bullied husband, ha!

Para puwede na raw siyang makasama nina Erwan Heussaff, Nico Bolzico, na mga proud bullied husband daw kina Anne Curtis at Solenn Heussaff, ha!

Kaloka! (Rb Sermino)