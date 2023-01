Walang uurungan! Mylene Paat, Chery makikipagsabayan

Mga laro sa Pebrero 4:

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm — Akari vs Choco

6:00pm — Creamline vs Petro Gazz

SI Mylene Paat na ang panibagong mukha ng Chery Tiggo kasunod ng pagkakahirang rito bilang MVP sa nagdaang Reinforced Conference.

Kaya naman muli siyang sasandalan ng koponan sa darating na pagbubukas ng 2023 season ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference simula Pebrero 4 sa Smart Araneta Coliseum.

Buong-pusong tinaggap ng 28-anyos mula Bani, Pangasinan ang responsibilidad na pamunuan ang koponan, na nilisan na ni Dindin Santiago-Manabat para sa Akari Chargers.

“Lahat kasi ng ginagawa ko at that time, sinasaulo at iniisip ko. Tine-treasure ko ‘yung mga nakapaligid sa akin,” wika ng dating Adamson University Lady Falcons spiker.

Sasandalan din ng Chery Tiggo sina EJ Laure, Czarina Carandang, Jasmine Nabor, Shaya Adorador at Buding Duremdes.

“Tapos ‘yung ginagawa ko, na kahit mapagod ako, kahit na may mga injury ako, iniisip ko na lang na okay lang ‘to. At least napapagod ako, hindi ako nabo-bore sa buhay,” dagdag ng two-time bronze medalist sa ASEAN Grand Prix.

Nais nitong matulungan ang koponan na mapantayan ang nakuhang kampeonato noong 2021 Open Conference.

Makakatulong din ng Crossovers sina Alina Bicar, Rachelle Roldan, Roselle Baliton, France Ronquillo, Pia Sarmiento, Jaycel Delos Reyes at May Luna. (Gerard Arce)