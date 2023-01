Tres ni Jamaal Franklin sinandalan ng Converge

ISANG krusyal na tres sa last two minutes ang isinalpak ni Jamaal Franklin upang tulungan ang Converge FiberXers ipreserba ang 111-109 panalo kontra makukulit na Magnolia Chicken Timplados sa unang salpukan ng 2022 PBA Governors Cup kagabi sa Ynares Center sa Antipolo City.

Angat lamang ng tatlo, 108-105, isang pamatay-sunog na tres ang ipinasok ni Jamaal sa harap ng depensa ni Rome Dela Rosa sa nalalabing 1:04 segundo ng laban para palobohin sa anim na puntos ang kanilang

Nagtala si Franklin ng kabuuang 26 puntos, 13 rebounds, 7 assists, 1 steal at 3 blocks bagaman mas naging maganda ang pagtulong ni Alec Stockton na nagtala ng 21 puntos, 5 rebounds at 4 assists upang akayin ang Converge sa solong liderato sa ikatlong sunod nitong panalo.

“I really don’t like the call because I am just doing my defense. Kudos na lang,” sabi ni Stockton, na tinawagan ng tripping foul na may flargrant foul 1 na parusa.

Sinandigan ng FiberXers ang mga krusyal na atake ni Franklin upang ilayo ang abante mula sa biglaang pag-atake ng mga Hotshots na nagawang burahin ang itinala nitong piinakamalaking 14 puntos na kalamangan.

Ibinigay ni Jeron Teng sa kanyang lay up ang pinakamalaking 14 puntos na abante sa FiberXers, 6:59 minuto na lang sa ikaapat na yugto, 99-85.

Huling dumikit ang Hotshots sa dalawang puntos, 109-111, sa natitirang 30.9 segundo matapos na makakuha ng 3-point play ang import na si Eric Mccree.

Nalasap ng Hotshots ang una nitong kabiguan. (Lito Oredo)