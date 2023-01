Tell Bell patok sa 3YO Maiden

NAKARAAN lamang ay nakita ang husay ni Tell Bell sa Trial Race kaya posibleng isa siya sa babantayan ng kanyang mga katunggali sa magaganap na 2023 Philracom 3-Year-Old Maiden Stakes Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Pebrero 12.

Ginabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey-of-the-Year awardee Jonathan Hernandez, inungusan ni Tell Bell sina Prime Billing at Glamour Girle na mga kasali rin sa nasabing stakes race.

Ang ibang lalahok sa malaking karera sa distansiyang 1,400 metro ay sina Grand Moments, Cash On Hand, Chrome Bell, Melania, Runway Ten at Song Bird.

Nakalaan ang P1.2M garantisadong premyo, hahamigin ng owner ng unang kabayong tatawid sa meta ang P720,000 sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Si Tell Bell ay anak nina Sakima at Don’t Tell Ella, habang ang mga makakatunggali niya ay mga dekalidad ang pinanggalinganf lahi.

Masisikwat ng owner ng second placer ang P240,00, iuuwi ng third ang P120,000 habang P60,000, P36,000 at P24,000 ang fourth, fifth at sixth ayon sa pagkakahilera. (Elech Dawa)