Talo tayo sa POGO?

Mainit na isyu ngayon ang Philippine Offshore Gaming Opreations (POGO) dahil nakitang mas maraming negatibong epekto nito sa bansa kaysa sa positibong bentahe nito sa gobyerno at sa mamamayan.

Naging sentro ng imbestigasyon sa Senado nitong nakalipas na linggo ang POGO operations sa Pilipinas at nagkakaisa ang mga senador na tuluyang alisin ang operasyon nito sa bansa dahil mas marami ang negatibong epekto ng operasyon ng mga ito kaysa sa pakinabang ng gobyerno sa aspeto ng ekonomiya.

Bukod dito, hindi rin nakukuha ng maayos ng gobyerno ang buwis na dapat sana ay nalilikom mula sa POGO operations dahil ang ilan sa mga ito ay hindi sumusunod sa patakaran sa pagbubuwis at ang iba naman ay gumagawa ng ibang paraan para makaiwas sa kanilang obligasyon sa gobyerno.

Ang mga dahilang ito ang nagpainit sa ulo ng mga senador kaya nagisa ng husto ang mga opisyal na ipinatawag sa Senado dahil sa hindi maayos na pagtutok sa mga obligasyong dapat sundin ng mga POGO sa bansa.

Lumabas sa imbestigasyon ng Senate Committee on Ways and Means na dehado ang gobyerno sa POGO operations dahil marami sa mga ito ang hindi nagbabayad ng tamang buwis, at kapag may mga paglabag at napapatawan ng multa ay hindi naman agad nakukulekta ang mga ito at tila ba napapaikot pa ang mga opisyal at mga ahensiyang dapat na tumutok sa mga ito.

Bukod dito, lumabas sa imbestigasyon ng mga otoridad na naging sentro rin ng krimen ang mga POGO dahil marami ang naitalang mga kaso ng Philippine National Police (PNP) gaya ng kidnapping, murder at iba pang illegal na aktibidad na ang sangkot ay Chinese nationals.

Naitala sa record ng pulisya na karamihan sa mga kaso ng kidnapping sa bansa ay iniuugnay sa mga POGO kung saan ang mga binibiktima ng mga kriminal ay kapwa nila Chinese.

Sa paniwala ng mga otoridad, may mga nakapapasok na mga masasamang loob o sindikato sa POGO at dito sa Pilipinas naghahasik ng kanilang krimen.

Ang mga krimeng ito ang nagbibigay ng negatibong impresyon sa mga dayuhang negosyante na hindi ligtas ang pagnenegosyo sa Pilipinas kaya mas lumakas ang panawagang alisin na ang POGO sa Pilipinas.

Ayon po kay Senador Allan Cayetano, nagiging “breeding ground” ng illegal na mga aktibidad ang POGO sa bansa dahiil bukod sa mga krimen gaya ng kidnapping at mga pagpatay ay kasama rin ang money laundering ng mga sindikato.

Mas nangingibabaw aniya ang mga negatibong epekto ng POGO sa bansa kaysa sa benepisyong dapat matamasa sa aspeto ng eknomiya kaya walang dahilan para panatilin ang operasyon ng mga ito sa Pilipinas.

Lumabas din sa survey ng Pulse Asia na ang operasyon ng POGO ay mas nakakasira sa bansa dahil sa pagkalat ng mga bisyo (65%), pagtaas ng mga krimen na ang sangkot ay Chinese national (57%), tax evasion o hindi pagbabayad ng buwis ng mga empleyado nilang Chinese (43%) at ang tumataas na renta ng mga residential o business propperties (22%) dahil il dumarami ang mga Chinese na nagtatrabaho sa bansa.

Dahil po dito, maraming oportunidad ang nawawala sa mga Pilipino dahil sa halip na mapunta sa kanila ang mga trabahong ito ay nakukuha ng Chinese dahil ang mga POGO mismo ang nagdadala sa kanilang mga kababayan sa Pilipinas.

At dahil naging malawak ang sakop ng imbestigasyon sa operasyon ng POGO sa bansa, nagisa din ang ilang opisyal ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) dahil sa kontratang pinasok umano sa isang third-party POGO auditor — ang Global ComRCI na dapat magmonitor sa kita ng offshore gaming operations sa kabila ng kawalan ng business permit.

Lumitaw sa imbestigasyon ng mga Senador na kuwestiyonable ang P6 billion contract ng PAGCOR sa nabanggit na kumpanya kaya nagisa ng husto ang mga ipinatawag na opisyal ng ahensiya.

Ikinairita rin ni Senandor Sherwin Gatchalian ang tila makupad na pag-aksiyon ng PAGCOR sa mga illegal na aktibidad ng POGOs partikular sa dalawang kumpanya ng POGO na pinatawan ng multa at demerits subalit tuloy pa rin ang operasyon at tila ba balewala lang ito sa ahensiya.

Ayaw kong isipin na mahina at walang ngipin ang ahensiyang dapat sana ay magbantay sa operasyon ng POGO pero lumitaw sa imbestigasyon ng Senado na hindi agad naaaksiyonan ang mga paglabag ng POGO kahit batid na ito ng ahensiya.

Inaasahan pong maglalabas ng report at rekomendasyon ang Senado sa mga susunod na araw sa kanilang imbestigasyon na magiging gabay para sa pagsusulong ng panukalang batas na magpapatigil sa lahat ng uri ng sugal sa bansa dahil sa paniwalang nakakasira ito sa moral at buhay ng mga Pilipino.

Ayon sa mga mambabatas, hindi sapat ang kikitan ng gobyeno sa mga POGO kung ang nasisira naman ay moral at integridad ng bansa dahil mas maraming negatibong epekto ang idinudulot ng online gaming operations na ito sa bansa at sa mga Pilipino.

Sa panig naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinag-aaralan na ng gobyerno kung dapat pa bang magpatuloy ng operasyon ang POGO sa bansa, lalo na kung mas nangingibabaw ang negatibong aspeto partikular ang mga krimeng nauugnay sa operasyon ng mga ito.

Umaasa po tayo na magkakaroon ng mahusay na kapasyahan ang mga opisyal ng gobyerno sa bagay na ito at timbangin kung ano ang mas makakabuti para sa sambayanan at sa bansa, at kung alin ang mas mahalaga, ang moral na aspeto ba o ang maitutulong ng POGO sa dagdag na kita ng gobyerno. #