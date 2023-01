Staff pinababa ng senador sa chopper sa delikadong lugar

Yaman din lamang na naitampok natin sa nakaraang edisyon ang paglalakbay, aba’y ituloy natin ito ngayong edisyon at haluan natin ng bahagyang pangmamarites.

Pasensiya na kayo mga ka-Ayos ba dahil hindi ko talaga mapigilang ibahagi sa inyo ang aking nalaman tungkol sa isang senador na nang-iwan ng staff sa isang delikadong lugar sa Mindanao sa hangaring magpabida sa kasamahang senador.

Ang siste ay ganito…

Nagtungo daw ang dalawang mambabatas sa lugar sa Mindanao na pinadapa ng matagalang bombahan at bakbakan sa pagitan ng mga puwersa ng sundalo at mga armadong grupo na nabibilang sa isang kilusan na walang kinikilalang batas ng kahit na ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo.

Ang personal na pagtungo doon ay bahagi ng daw ng paghahanap ng solusyon ng institusyon para matulungan ang mga nasalanta at maitayo ang literal na nalugmok na lunsod.

Pero dahil hindi naman lahat ng senador ay may kakayahang bumili o umarkila ng helicopter at o eroplano kaya mayroong mga nagtungo sa lugar sa pamamagitan ng land travel lamang papunta at pabalik.

At ito na nga, may mga nagtungo sa lugar sakay ng helicopter kasama ang close-in staff.

Pero nang matapos ang programa, nakita ng nakasakay sa helicopter ang isang kasamahan at staff nito na naghahanda na sa paglalakbay via land travel paalis sa lugar.

Tinanong daw ng naka-chopper ang senador at staff na magba- by land at siyempre dahil kitang kita naman na no choice ang mga ito kundi land travel, inamin na rin ng tinanong na biyaheng lupa na lang sila paalis sa lugar.

Nang marinig ito, wala daw kagatol-gatol na sinabi ng nakachopper na ‘ah eh di sumabay na lang kayo sa akin,” sabay utos sa katabing staff na bumaba sa sasakyang panghimpapawid.

Kaya ang siste, ang senador at staff na maglaland-travel sana ang kasabay ng kasamahang nakachoppe at ang staff nito ay literal na naiwan sa lupa.

Kung matiwasay bang nakabalik sa paliparang pinanggalingan ang staff na pinagpagpag sa chopper ay hindi na naikuwento ng nagmarites sa akin.

Pero ginhawa daw talaga ang naramdaman ng senador at staff na pinaangkas sa chopper.

Sino sila?

Di ko na sasabihin kung sinu-sino sila pero isa lamang ang tiyak, ang isa ay mayaman at ang isa ay hindi masyadong mayaman pero sikat ang apelyido dahil nasa bandang unahan ang unang letra.

Gets?