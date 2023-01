Sey mo Jak? Barbie dyowa material – David

Ang maganda, angelic face, image ni Barbie Forteza, at mala-Korean look ni David Licauco, ang mga rason kung bakit sila ang napili ng mag-asawang Miguel at Shirleen Bautista, owner ng Ishin whitening and immune-boosting food supplements.

Para sa mag-asawa, importante ang magandang image, at magandang looks ng kanilang mga endorser.

“Yeah, dapat pareho talaga. Pero kay Barbie, ang aura talaga niya ang nakita ko, sobrang angelic, parang napaka-inosente talaga niya. Plus gusto rin kasi namin na may Korean din ang dating, since ang product namin ay Korean, at achieve talaga nilang dalawa,” sabi ni Shirleen.

Pero siyempre, malaking factor rin ang ‘Maria Clara at Ibarra’ tandem nina Barbie at David bilang sina Fidel at Klay.

“There is no doubt that FiLay love team is the most popular on-screen tandem today as their characters, Klay and Fidel, are both loved by the show’s avid viewers,” sabi pa ni Shirleen, na ngayon pa lang ay ramdam na agad ang magandang resulta ng pagkuha nila sa dalawa.

Naniniwala naman si Barbie na kaya raw nag-click ang tandem nila ni David ay dahil may oppa look o Korean look talaga si David.

“Eh, patok na patok `yon ngayon. Tapos ang ganda pa ng itsura niya sa serye namin, at nakadagdag talaga ng appeal niya.

“Tapos shy type pa siya, kaya sa tingin ko nakadagdag `yon sa cuteness niya. Hahahaha! Malakas ang appeal niya.

“Physically ang gusto ko sa kanya ay bukod sa kamay, lagi niya akong inaalalayan, at malambot. Sa mukha naman, gusto ko ang lips niya, ang kapal kasi, at saka ang red! Hahaha!” pag-amin ni Barbie.

Si David naman ay puring-puri rin ang kutis, kagandahan ni Barbie, ha!

“She’s very pretty. Ang puti niya, ang ganda ng skin niya. Tapos lively siya, at siyempre sikat na sikat talaga siya ngayon.

“Si Barbie ang number one sa showbiz ngayon na babae, eh. Totoo naman, eh.

“Physically ang gusto ko sa kanya, overall maganda talaga siya. Sa set nga sinasabi ko sa kanya na ‘uy bagay sa iyo ang hair mo ha’. Sa totoo lang, nahihiya kasi ako sa kanya, pero ‘yun ang way ko para sabihin sa kanya na ang ganda niya talaga!” saad ni David.

So, dyowa material si Barbie, di ba?

“Ah, siyempre!” sagot ni David.

Pero siyempre, dahil may dyowa nga si Barbie, si Jak Roberto, at kaibigan nga raw niya ito, hinding-hindi siya gagawa ng mga bagay na ikasisira nila.

“At saka, hindi naman ganun ang personality ko, na nilalandi ko ang isang babae, kahit may boyfriend na. Hindi naman ako ganun!

“Tropa ko rin talaga si Jak, at tropa ko na rin si Barbie ngayon!” sey ni David.

Well, mukhang magtutuloy-tuloy nga ang tandem nila, dahil may serye pa nga silang lalabas, at siyempre, mas mapapadalas ang pagsasama nila dahil sa pagpu-promote ng Ishin product nila.

Para sa mga detalye, bisitahin ang Facebook page nilang @ishinsecret. (Rb Sermino)

