Santo Papa: pagturing sa homosexuality bilang krimen palpak

Iginiit ng Santo Papa na palpak umanong ituring ang homosexuality bilang krimen. Ayon kay Pope Francis, hindi krimen na maging miyembro ng third sex kundi ito ay isang kasalanan.

Paliwanag ng Santo Papa, hindi niya kinukuwestyon ang mga miyembro ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer or questioning, intersex, asexual, and more (LGBTQIA+) kundi ang mga taong nakikipagtalik ng hindi kasal na aniya ay isang kasalanan at labag sa Catholic moral teaching.

“When I said it is a sin, I was simply referring to Catholic moral teaching, which says that every sexual act outside of marriage is a sin,” giit niya.

Bibisita ang Santo Papa sa susunod na linggo sa Africa na itinuturing na krimen ang homosexuality.