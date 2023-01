Polo na kumot design nagpamangha

Good vibes ang hatid ng isang clothing brand online dahil sa bagong labas nilang produkto!

Ito ay ang ‘Nobody’, isang clothing brand sa Quezon City. Kamakailan lang ay pinost nila sa kanilang Facebook page ang ‘Milagros’ shirt na very familiar ang design at kulay.

Makikita sa mga larawan ang dalawang model suot ang kulay pink na na polo pero ang design ay ang sikat at pangmalakasang kumot.

Talaga namang nabigyan nila ito ng hustisya upang maging eye-pleasing at aesthetic na swak pamporma.

“In the past, we have named our more special products after women we admire. This one is named after a lady who is very close to hearth and home. We don’t know if she knows this but this little dream of a brand would not exist if weren’t for her. Most of us have fond (we hope) memories about this fabric and the ways in which it was used around our homes,” caption ng naturang post.

Humakot ito ng libo-libong reaction at comment mula sa mga netizen.

Tulad na lamang ni En Rico, aniya, “Amin yan ah!!kaya pala nawala sa sampayan!”

Tila interesado naman dito si Marco Ongjunco Canlas, sabi niya, “saan makakabili nito? i’d like to buy one please for summer! susuotin ko sa summer dito sa Paris uniqueness is lit!.”

“Hala kayo!!! Hinahanap na yan ng mama nyo! Tas ginawa nyong damit tinago pa naman yan para pag may bisita yan ipapagamit,” hirit ni Jirah Lauz.

“I love it! It does bring back my childhood memories. Hahahaha,” komento ng user na si Elin Harris.

Bukod dito, marami ring mga netizen ang nagbahagi ng kanilang mga kumot na kapareho ng design nito na tila aliw na aliw.

Ikaw, gusto mo rin ba ng ganitong polo? (Moises Caleon)