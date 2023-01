Pasaway sa gun ban buena-mano ng kulungan

Kalaboso ang isang lalaki matapos itong mahulihan ng baril at sangkatutak na bala kahapon habang ipinatutupad ang gun ban para sa idaraos na special election sa ika-pitong distrito sa Cavite sa Pebrero 25, 2023.

Kasong paglabag sa Omnibus Election Code Resolution No. 10728 ng Commission on Elections (Comelec) ang kinakaharp ng suspek na si Mayaco Sultan Pacasum Jr., 40 anyos, ng Block 17, Lot 7, Pendatun Ave., Maharlika Village, Taguig City.

Sa ulat ni Corporal Richard Maranan ng Amadeo Police Station, nadakip si Pacasum sa checkpoint sa kahabaan ng CM Delos Reyes sa Barangay Banay sa Amadeo, Cavite bandang alas 12:05 ng madaling araw nang mapansin ng mga pulis ang isang 9mm pistol, isang magazine na may 15 bala at spare magazine na may 17 bala sa minamaneho niyang puting Honda City na may plakang NBV 9322.

Ang suspek, kabilang ang kanyang kotse at narekober na baril at bala ay nasa kustodiya ng Amadeo MPS para sa disposisyon.

Pinapairal ang gun ban sa Amadeo, Tanza, Indang at Trece Martires City dahil sa gaganaping special election sa Pebrero 25.(Gene Adsuara)