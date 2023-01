Pag-awtopsiya sa bangkay ni Jullebee Ranara, isinagawa ng NBI

Naisagawa na ng National Bureau of Investigation (NBI) ang pag-awtopsiya sa bangkay ng overseas Filipino worker (OFW) na si Jullebee Ranara na inabuso ng anak ng kanyang amo saka pinatay at sinunog ang bangkay nito sa disyerto sa Kuwait.

Dumating ang NBI forensic team sa punerarya sa Bacoor, Cavite nitong Sabado ng umaga para isagawa ang awtopsiya.

Sinuri nito ang external at internal injury ni Ranara upang malaman ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Inaasahang makukumpleto ang histopathology at general toxicology examination sa tissue sample ng bangkay sa loob ng dalawang linggo.

Natagpuan ang sunog na bangkay ni Ranara, 34 anyos, may asawa at apat na anak sa Salmi road sa Kuwait nitong Enero 21. Natuklasan sa unang awtopsiya na buntis umano ang biktima.

Nakakulong na ang 17-anyos na suspek na umamin sa krimen.

Sinabi ni Department of Migrant Workers (DMW) Undersecretary Hans Cacdac na sumulat na ang ambassador to the Philippines ng Kuwait sa pamilya Ranara para tiyakin na makakamit nila ang hustisya sa sinapit ng biktima.