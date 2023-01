Na-trauma kay Scottie Thompson: Pau Fajardo hinding-hindi na papatol sa basketbolista

Sarap kausap ni Pau Fajardo, ang ex-dyowa ng basketball player na si Scottie Thompson. Sobrang kontrobersiyal nga ang pinagdaanan ni Pau, dahil matapos nga silang ma-engage ni Scottie, ang ending nga ay sa ibang babae kinasal ang basketbolista, at ngayon nga ay buntis na ang babae.

Nakita ngang nag-attend si Pau sa Luxe Beauty & Wellness Thanksgiving event, na pag-aari ni Anna Magkawas. At isa nga si Pau sa endorser ni Anna, na bagay na bagay naman dahil maganda nga siya at seksi.

Tinanong nga ng showbiz press si Pau kung happy na siya ngayon?

“Ay, super! Yes! Lalo na noong galing ako sa kapatid ko sa Sweden. Nakapagbakasyon ako!” sabi ni Pau.

Ano ang ginawa niya para maka-move on, o makalimutan ang mapait na karanasan?

“Actually hindi mo naman talaga siya makakalimutan. It will just teach you a lesson, kung paano mo siya ia-apply sa everyday life mo, sa sarili mo. Sabi nga, wala namang ibang puwedeng tumulong sa iyo kundi ang sarili mo lang.”

So, puwedeng sabihin na 100 percent na ok na ok na siya ngayon?

“I am. Hahahaha! At `yun naman talaga ang dapat!” sagot niya.

Pero, ano ang reaksiyon niya na buntis na nga ang misis ng ex-dyowa niya? Updated pa ba siya, o may mga nagsasabi ba sa kanya ng mga ganap nila?

“Hindi naman maiiwasan `yon. Sikat naman talaga siya. At hindi talaga maiiwasan na makita ko siya sa social media. Okey lang naman!

“Congratulations sa kanila!” patawa-tawang sabi ni Pau.

“Sabi ko nga, hindi na ako naapektuhan. Tapos na ako sa phase na `yon, na naapektuhan. Sabi ko nga, hanggang kelan ba ako maapektuhan sa ganun?

“So, move on talaga. Go with the flow!”

Nanonod pa ba siya ng basketball?

“Hindi na! Nakikita ko lang sa mga IG stories, kasi may mga friends pa naman ako. Okey lang. Pero `yung manonood talaga sa arena, hindi na talaga.”

Paano kung makasalubong mo silang bigla?

“Wala lang. Wala na! Hahahaha!” sagot niya.

Teka may dyowa na ba si Pau ngayon?

“Ay, wala pa. Huwag na muna! May mga nanliligaw, pero huwag na muna!” sabi ni Pau.

If ever ba, bet pa rin niya ang basketball player?

“No! Ayoko na! Huwag na! Hahahaha!

“Ayoko na! May trauma na ako sa player. Hahahaha!” giit ni Pau.

Happy nga raw si Pau ngayon, dahil kahit ganoon ang nangyari sa buhay niya, dumagsa naman ang mga blessing ngayon.

“Isa itong Luxe sa naging blessing sa akin. Nag-open ng door sa akin, at nagtiwala talaga sila sa akin, kaya super thankful ako kay Ms. Anna.”

Anyway, nakatakda ngang pasukin na ni Pau ang showbiz, at katunayan may nakatakda na rin siyang gawin sa telebisyon, na hindi pa raw niya puwedeng sabihin.

“Sabi ko nga, I’m not closing my doors. Pero pinu-push ako ng manager ko si Therese. Paghahandaan ko ‘yan Magwu-workshop ako. Sabi nga, may gagawin ako, pero secret muna.

“Pero for now, gusto ko muna mga endorsement. Pero kung may darating na blessing, acting, why not? Kung `yun ang calling, tatanggapin ko!” sabi na lang ni Pau. (Rb Sermino)