Mister ni Sarah inurot magturo ng ROTC

Kuwalipikadong magturo sa itinutulak na mandatory Reserve Officers Training Course (ROTC) sa higher education institutions ang asawa ng popstar Sarah Geronino na si Matteo Guidicelli, ayon kay Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa.

“Si Matteo Guidicelli naman aside from being a good actor, he’s also a good reservist. Nag-training actually siya sa scout ranger. ‘Yong training na kanyang dinaanan eh sapat na ‘yon para makapagturo siya,” wika ni Dela Rosa sa interview ng DZBB nitong Linggo.

Aniya, kailangan na lamang dumaan ni Guidicelli sa instructor development course para mahasa ang abilidad nito sa pagtuturo sa ROTC.

“Malaking bagay po yan na siya ay mag-volunteer na magturo,” ani Dela Rosa.

Noong nakaraang linggo ay sinabi ni Defense Undersecretary Franco Gacal na mapipilayan ang Armed Force­s of the Philippines (AFP) kapag natuloy ang mandatory ROTC sa kolehiyo dahil tinatayang 10,000 military personnel ang huhugutin para magturo sa mga estudyante.

Dahil dito, itinulak na gamitin ang mga reservist para magturo sa ROTC sa mga estudyante.