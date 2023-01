Mga illegal online gaming site ipasara na!

Online gaming o gambling, ito ang usong-uso ngayon lalo sa social media. Pero teka kung lehitimo naman ito at sumusunod sa batas at nagbabayad ng tamang buwis ay walang problema. Ang nakakabahala ay ang mga illegal na online gambling site ngayon na naglipana. At ito ang dapat tutukan ng mga otoridad.

Pansinin nyo po ang inyong Facebook at may mga ad ang online gambling. Pati TikTok at Instagram meron na rin ads sa iba’t ibang uri ng online sugal. Maging ang mga vlog ay sinisingitan na rin ng ads sa online gambling. At minsan ay mismong ang vloggers na ang nag-eendorso ng online gambling games na ito. Kung legal naman ang mga ito ay OK lang.

Subalit sa dinami-dami ng mga ito, dapat sana ay nakikita na ito ng mga kinauukulan at umaasa tayong maipasara na agad ang mga nago-operate ng mga illegal online sugalan.

Nitong nakaraang buwan sa committee hearing ng Commission on Appointments (CA), nangako po sa atin si Department of Information and Communications Technology (DICT) Secretary Ivan John Uy na ipapasara ng kanyang tanggapan ang mga ilegal na gambling website. Nangako si Secretary Uy na makikipagtulungan sa mga gaming regulator at law enforcers natin para matukoy, masampahan ng kaso at maparusahan ang mga operator, betting agents at pati na rin ang mga parukyano nila.

Naniniwala po kasi tayo na hindi sapat na maipasara lamang itong mga illegal online gaming site dahil tiyak na limang minuto pa lang ay makakapagbukas na ulit sila ng mga bagong site.

Kailangan talaga na sampahan sila ng kasong kriminal upang tuluyang malumpo ang kanilang malakasang operasyon. Isama na sa mga kakasuhan ang mga betting agent at ang mga bettor o tumataya.

Ipinangako sa atin ni Secretary Uy sa nasabing CA committee hearing na makikipagtulungan siya sa National Bureau of Investigation (NBI) at Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR) para maipasara ang mga illegal online gaming site at maisampa ang mga kinauukulang kaso.

Kaya naman inaasahan namin sa Kongreso na tutuparin ni Secretary Uy ang kanyang commitment na “immediately” ay magtatatag siya ng isang task force kasama ang NBI at PAGCOR upang habulin itong mga naglipanang online gaming operator.

Una po sa lahat, importante na kumilos hindi lamang ang PAGCOR kundi pati ang DICT at NBI para bumuo ng team na magbabantay sa mga illicit site.

Kapag hindi po kasi regulated, walang lisensya ay hindi maiiwasang mauwi sa panloloko. Halimbawa nagustuhan mong tumaya, siyempre nagpasok ka ng pera pero kung scammer pala itong natayaan mo wala kang habol kung ayaw ka nilang bayaran sakali mang ikaw ang manalo.

Marami na po tayong natanggap na text tungkol sa jackpot daw kaya sinabihan ko ang staff ko na imbestigahan yan. Lahat ng text na natanggap namin tungkol dyan sa mga jackpot na ‘yan ay nalaman naming ilegal, walang lisensya, unregulated companies at websites.

Ang isyu sa mga POGOs (Philippine Offshore Gaming Operators) ay pumutok matapos ang ilang taon. Wag na po tayong maghintay pa ng ilang taon bago kumilos laban sa mga operator na may mga illegal na online site.

Kung pababayaan po natin na mas maging talamak pa at hindi na makontrol iyang mga illegal online gambling site, napakalaki po ng nawawala sa gobyerno pagdating sa buwis. At malaki rin ang nawawala sa mga taong nalululong dito at naloloko ng mga ito.

Nasa posisyon po ang DICT, ang ating NBI at ang PAGCOR. Kailangan lamang magkaroon sila ng determinasyon na kumilos, na tingnan ang problemang ito. Wag na po nating hintayin pang maglabasan ang mga samu’t saring problema o kaya ay may mga magbuwis na naman ng buhay dahil lamang sa hindi sila nare-regulate ng pamahalaan.

Uulitin ko po ang panawagan natin sa DICT, PAGCOR at NBI: kayo po ang may kapangyarihan para ipasara at kasuhan ang mga illegal online site na ito.

So sana po mapahinto na ang illegal gambling sites na ito at tuluyan na silang mabangkarote.

Sa mga kababayan naman nating nalulong sa ganitong pagsusugal, paalala ko po na wala itong kabutihang idudulot sa inyo lalo na kung tayo’y kapos sa pananalapi. Huwag na nating agawan ng budget ang ating mga pamilya.

Wala kayong maaasahan sa mga ito mauubos lang ang kita nyo lalo kapag nalulong kayo. Payong kababayan lang po, wala sa ilegal na pagsusugal ang ikauunlad ng ating buhay bagkus nasa tamang pagsisikap ‘yan.