Maui ayaw nang sumiping sa tatay ng kanyang mga anak

Pinagsigawan ni Maui Taylor na single na siya ngayon.



Hiwalay na pala ang former Viva Hot Babe sa kanyang longtime partner kung kanino meron siyang dalawang anak na lalake.

“We’re co-parenting. We’re in one house pero I sleep in a different room. Matagal na siyang ganung setup. Walang pakialamanan,” sabi ni Maui.

Pareho naman daw nag-agree sina Maui at ang ex-partner niya sa arrangement nila. Sinubukan naman daw nilang maayos ang relasyon nila, pero para kay Maui, hanggang doon na lang daw talaga.

“Alam namin sa sarili namin na hanggang doon na lang. Hanggang seven years na good run din, tapos yung last three years wala na. Siguro kapag nagiging stagnant ang isang relationship, walang growth. Sinubukan naman namin na maayos, pero siguro masyado nang malalim yung cause ng problem kaya hindi na magawang ihakbang pa.

“Kaya payo ko, huwag mo ibigay ang lahat. Magtira ka para sa sarili mo, which is yun ang ginawa ko. I think, that’s the reason why I’m okay. I mean, darating ang araw na parang, ‘Ay…’ Sabi nga nila, it’s okay not to be okay. So yun, leave something for yourself kasi yun ang makakatulong sa ‘yo in the worst-case scenario.”

May binibigay daw siyang rason sa kanilang mga anak kapag nagtatanong ang mga ito kung bakit hiwalay ang kuwarto nito sa daddy nila.

“Yung mga bata, nagtataka sila kung bakit ako nasa kabilang room. Ang sinasabi ko na lang palagi is may vertigo ako. May vertigo naman talaga ako. Ang sinasabi ko lang, malikot silang matulog, hindi ako makakatulog, mahihilo ako. So, maggu-good night lang sila sa gabi.”

Wala raw balak si Maui na pasukin ang bagong relasyon sa ngayon. Work daw muna ang haharapin niya.

“Kahit naman in a relationship ka, generally speaking, kapag gusto ka ng isang tao, may mag-e-express. Nasa iyo na lang yun kung ano ang gagawin mo about it. I mean, hindi naman ako pangit. Pleasant naman ako na tao, so meron at meron times [na nagpaparamdam], it’s just that dedma ka lang.”

Mapapanood soon si Maui sa GMA teleserye na The Write One na pagbibidahan nila Ruru Madrid at Bianca Umali. (Ruel Mendoza)