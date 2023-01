Marian, Dingdong umaming ‘plastik’

Hayun na nga, hindi lang pala kami ang napaisip sa pinaka-base o side flooring ng swimming pool sa bagong gawang bahay ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera.

Nagtataka rin kami noong una namin itong makita kung hindi kaya madaling masira dahil kahoy, pwedeng mabasa.

So ang dami palang nagtatanong nga nito kina Dingdong at Marian. At siguro, para masagot na ng isahan na lang ang lahat ng mga nagtatanong, nag-post na lang si Dingdong sa kanyang Instagram account.

Sabi niya, “A frequent topic of conversation when friends visit is the sustainable wood material we used to complement our outdoor living space.”

Eh, meron na rin naman talaga na wood style pero obvious na hindi wood o kahoy, ang sa mag-asawa, talagang walang mag-iisip na hindi ito totoong kahoy. Yun pala, plastic din.

O ha, hindi plastic sina Dingdong at Marian kung hindi, made of composed plastic and non-organic elements.”

“The Greenzone PVC wood decking is a performance material that looks and feel like real wood.”

At sabi pa niya, less lang daw ang maintenance kaya mas nae-enjoy niya ang time niya sa kanyang pamilya.

Sa totoo nga lang, marami ang nagagandahan sa bagong bahay nina Dingdong at Marian na labas pa lang halos ang talagang ipinapakita nila, pero bongga na.

Ramdam din namin si Dingdong na kahit may naipatayo na namang ilang bahay at yung bahay niya dati sa Quezon City, iba ang saya na meron siya ngayon with their new home.

Siguro nga kasi, ito na talaga ang dream house nila ni Marian at family house nila kasama ang dalawang anak na sina Zia at Sixto.

Maegan Aguilar negatibo sa droga

Napatunayan daw ni Maegan Aguilar na hindi siya nagda-drugs. Sa drug test na ginawa sa kanya ay negative ang resulta.

Sa naging guesting ni Maegan sa YouTube channel na Maritest University, sinabi nito na may statement daw ang kanyang ama, ang folk singer na si Freddie Aguilar na kung mapapatunayan na hindi siya nagda-drugs.

“Nagpa-drug test ako, hindi dahil do’n sa tsismis, kung hindi, nag-promise ang Tatay ko, do’n sa Tita ko na pinsan niya na kapag si Maegan nag-drug test, sabihin mo sa kanya magiging okay na ang lahat. Tutulungan ko siya sa pagpapapagamot, blah, blah, blah.

“Negative! Pero no’ng mag-negative, wala pa rin nangyari. Sabi niya he paid for — sorry Tay ha, sorry po. Opo, nagte-thank you sa inyo, pero ‘yung initial…”

Si Senator Raffy Tulfo na raw ang nag-settle ng kabuuan ng bills. Obvious din nga na may thyroid problem ito, dahil sa tila pamamaga ng kanyang leeg. Bukod pa sa dahilan din ng pagkaka-confine niya kunsaan, ayon kay Maegan, muntik na siyang mamatay.

Sa tanong kung saan siya nahihirapan ngayon, mabilis ang sagot niya na, “sa buhay ko.”

“Na-homeless ako, e, all thanks po to Senator Raffy Tulfo, he’s taking care po of us, me and my husband.”

Wish daw niya na makabalik muli. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit sumali siya sa “Bida Next” ng Eat Bulaga pero hindi siya pinalad na umabot sa finalist.

“Alam naman natin, ‘di ba, kapag Eat Bulaga, talagang halos lahat nanonood diyan.

At sabi pa niya, “Wala kasi akong star complex. I can even be a maid kung talagang wala akong magawang trabaho, magkakatulong ako, kaya ako. I think, any work, that’s the dignity of a person.”