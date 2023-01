Marcos hiniritan: ‘Epalitiko’ huwag iluklok sa DSWD

Isang indibidwal na wala umanong interes na pumasok sa politika ang dapat na mapili ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ayon kay House Minority Leader at 4Ps party-list Rep. Marcelino Libanan, totoong mayroong malasakit sa mahihirap ang kailangan sa DSWD para hindi magamit ang ahensya sa personal na interes.

“The country does not need a DSWD head who is keen on running for public office in the 2025 or 2028 elections,” sabi ni Libanan.

Naniniwala si Liba­nan na madaling maaalis ang atensyon ng kalihim ng DSWD kung nakatingin din ito sa politika.

Nananatiling bakante ang posisyon ng DSWD secretary matapos na ma-bypass ng Commission on Appointment ang appointment ni Erwin Tulfo. Si Undersecretary Edu Punay ang tumatayong officer-in-charge ng ahensya. (Billy Begas)