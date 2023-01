Kitchen helper noon pasadong criminologist

Kung hustle lang sa buhay ang usapan, for sure makaka-relate ka sa inspiring story ng isang dalaga sa Davao na sumubok ng iba’t ibang trabaho hanggang sa maka-graduate at makapasa sa Criminology Licensure Examination.

Siya si Rochelle Bangcas, 23-anyos tubong-Tagakpan, Tugbok Davao City. Nagtapos siya ng BS Criminology sa Holy Cross of Davao College noong July 2022.

Nagsumikap si Rochelle na tapusin ito hindi lang dahil sa pangarap niya kundi pangarap din nilang dalawa ng kanyang ermats.

Subalit habang nag-aaral, walang choice si Rochelle kundi magbanat na rin ng buto upang tustusan ang sarili at pamilya. Pagbabahagi niya sa panayam ng Abante News, “Self Support po, hiwalay na po yung mama at papa po kaya kaming dalawa ng kapatid ko nagtratrabaho.”

“Through out sa college years ko, nagwo-work na po ako,” dagdag pa niya.

Noong 1st year hanggang 2nd year ay naranasan niyang magtrabaho sa ospital bilang kitchen helper, ahente sa gasolinahan, at staff checker.

Hindi rin naging madali ang pag-manage niya ng kanyang oras lalo na’t pinagsasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho.

Aniya, “Grabe po kahirap yang legit po always po akong umiiyak. Almost 3 hrs lang tulog ko araw-araw swerte na po if maka 4 hrs. Pero ginagawa kong motivation ang sarili kong sitwasyon dahil kung hindi din ako magpupursigi wala din po akong aanihin. Full load po ako always para on time maka-graduate.”

Bukod dito, isa rin umano sa mga problemang kinaharap niya ay pampinansyal. Sabi niya, “Sobrang mahal ng tuition self, support pa, like halos wala na pong matira sa sahod mo kasi nagboboard lang ako. Tapos tumutulong pa ako sa gastusin sa bahay namin.”

Pag tungtong niya ng kanyang junior year sa kolehiyo ay namasukan na siya bilang call center agent. Nagtuloy-tuloy umano ito hanggang sa nagre-review na siya para sa licensure exam.

Kwento ni Rochelle, “During review days ko po habang dahil work from home lang po ako habang nagta-take ako ng calls nagre-review din ako nagbabasa ako. Sinasabay ko sya.”

Kaya naman ganun na lang din ang pagpapasalamat niya sa mga taong pinanghuhugutan niya ng lakas ng loob. Saad niya, “Buti na lang din po surrounded at ng mga taong ga motivate sa akin during review days ko dahil almost na po akong sumurender dahil feeling ko behind na masyado ako.”

Sobrang saya naman ni Rochelle sa kanyang pagkapasa sa Criminology Licensure Exam dahil finally ay pulis na siya. Naibahagi rin niya na bago ito ay pasado rin pala siya sa nagdaang Fire Officer Examination noong December 03, 2022. Doble doble ang blessing!

Sa ngayon, ay naghahanda na siya para sa kanyang mga application.

Nagbigay din si Rochelle ng payo lalo na sa mga working student at nasa kapareho niyang sitwasyon noon, sabi niya, “Grind lang ng grind tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran huwag magpapadala sa problema bagkos gawin itong inspiration para mas magpursige sa buhay.”

Talaga namang pinatunayan lang ng bebot na ito na basta may tiyaga, may nilaga! (Moises Caleon)