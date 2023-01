Kilalanin: Atleta na ala-Tarzan, wagi ng world record

Naglambitin lang may world record na! Paano?

Ito ang nakakabilib na ginawa ni Grantlyn Mccartney, isang atleta sa Amerika na kamakailan lang ay nasungkit ang Guinness World Records title bilang, ‘most consecutive flying bar jumps (male).’

Ginawa ni Mccartney ang kanyang official attempt ng live sa Italy-based TV Show na ‘Lo Show Dei Record’. Nakipag one-on-one siya sa isa pang athlete na si Nicola Gini upang malaman kung sino ang makakapag-uwi ng record.

Mapapanuood ang video ng kanilang attempt sa Youtube Channel ng Guinness World of Records. Nauna si Nicola na sumalang at nakapagtala ng 11 flying bar jumps. Sunod namang nag-attempt si Mccartney at matagumpay nga niyang nahigitan ito sa record na 15.

Bakas ang hirap sa bawat pagtalon ng dalawang atletang ito sa bawat bakal na kasunod. Talaga namang nangangailangan ito ng matinding preparasyon, malakas na resistensya, at matibay na pangangatawan.

Sa dulong parte ng video, sinabi na Mccartney na sa sobrang ‘strong’ ni Gini ay na-push siya nito na galingan pa at gumawa ng mas marami.

Ikaw, kaya mo rin ba ang paglambitin na ito? (Moises Caleon)