Jessy, Luis niyabang ganda ni Isabella

Sa wakas ay naging mapagbigay na rin ang mag-asawang Jessy Mendiola, Luis Manzano, sa mga umuungot sa kanila na ipakita na sa social media ang baby nila.

Matapos ang mga pasilip lang na parte ng mukha ng baby nina Jessy, Luis, binalandra na ng mag-asawa ang kabuuan ng kagandahan ni Isabella Rose Tawile Manzano.

Sabay na pinoste nina Jessy, Luis ang mga larawan ng baby nila na 1-month na nitong Jan. 29.

Hinintay lang pala ng mag-asawa na umabot ng isang buwan ang kanilang baby bago nila ipakita sa publiko.

“Hello world, meet Isabella Rose Tawile Manzano. Happy 1st month, our little Rosie,” sabi ni Jessy.

“Happy 1 month our little peanut,” sey naman ni Luis.

Gandang-ganda ang mga netizen sa baby nila, lalo na ang mga mata nito na pang-mestisang kulay. Mapapansin din ang malaking pagkakahawig ng baby kay Luis.

Janella naloka sa tinapang bangus

Natawa ang mga netizen sa tila hindi ma-gets ni Janella Salvador kung bakit isa sa mga pinadalang gift sa kanya ng mga fan ay tinapang bangus.

Sa kanyang tweet, pinakita ni Janella ang kinunang larawan ng bangus na nakaplastik pa at itinabi sa kanyang photo na may subtitle na ‘I am confusion’.

Tweet pa ni Janella, “Hi vadengs thank you for the gifts ha but I think I need an explanation for this one. Looks pretty tho’.”

Dahil sa sobrang kasosyalan ni Janella hindi ata nito inaasahan na tinapang bangus ang matatanggap na gift, na malayo sa mga beauty product or kikay items na kadalasan pinadadala sa kanya.

“Teka lang tawang-tawa ako. Tinapa ‘yan bhie, lagay mo muna sa ref, mas masarap ‘yan breakfast, prito mo lang yan ha,” sey ng fan.

“Tabi mo lagi sa pagtulog,” hirit naman ng kaibigan ni Janella.

Daid pa mag-asawa Rhian sabik sa lambing ni Michelle

Mistulang mag-asawa ang mag-housemate na Rhian Ramos, Michelle Dee, dahil sa klase ng palitan nila ng mensahe sa Twitter.

Binahagi ni Rhian ang update ng buhay nila ni Michelle partikular na sa kanilang mga work-schedule.

Madalas na hindi nagtutugma ang kanilang mga oras at nawawalan na sila ng panahong magtsikahan.

Tila sabik na si Rhian sa lambingan nila ni Michelle.

“Just woke up cause I got home from shooting mga 5am na…but paalis na si @michellemdee…ito na pala work life natin Lol #ClingyChronicles,” sabi ni Rhian.

“Michelle had taping last night so I’ve been spending the last 4 hrs. waiting for her to wake up,” sey pa ni Rhian.

Reply naman ni Michelle, “Honey. I’m up!!!”

Sabi lang ng mga fan, “Sana all asawa ni Rhian.”