Higit P18M ‘tobats’ nasabat sa 3 African

Higit P18 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa tatlong African sa magkahiwalay na insidente sa Cavite at Pampanga nitong Sabado.

Kinilala ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang mga suspek na sina Ebuka Valentine Ezike, Chekwbe Nnamani Sunday, alias David, residente ng Barangay Dau sa Mabalacat City at Ifeanyi Augustine Chinweuba, alias Fanny, ng Sampaloc, Maynila.

Dinakip si Ezike nang pagbentahan nito ng P500 halaga ng shabu ang isang poseur buyer sa buy bust operation sa Barangay Biclatan sa General Trias City, Cavite bandang alas-nuwebe ng umaga. Nakumpiska sa kanya ang dalawa at kalahating kilo ng ‘brownish granules substance’ at ‘brownish powdered substance’ na pinaniniwalaang shabu at nagkakahalaga ng P17,250,000.

Samantala, dinakip sina Sunday at Chinweuba sa isang terminal sa Barangay Pulung Maragul sa Angeles City,Pampanga nang makumpiskahan ng P1.7 milyong halaga ng umano’y shabu.

Ayon kay Brig. Gen. Cesar Pasiwen ng Central Luzon police, iniimbestigahan nila kung mga miyembro ng West Africa drug syndicate ang dalawa.