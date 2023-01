Hidilyn Diaz-Naranjo, Caloy Yulo, Alex Eala, Filipinas paborito sa PSA Athlete of the Year award

SA dami ng mga premyadong atleta na nagbigay ng karangalan sa bansa sa taong 2022 ay walang itulak kabigin ang Philippine Sportswriters Association (PSA) kung sino sa mga nasa listahan ang dapat na tanghaling Athlete of the Year.

Ang Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz-Naranjo, ang world-ranked pole vaulter na si EJ Obiena, ang two-time world champion na si Carlos Yulo, at ang history makers na si Alex Eala at ang Filipinas football team ay lahat ay nasa listahan prestihiyosong individual award na eksklusibong ibinibigay ng pinakamatandang media organization sa bansa.

Ngayong darating na Marso 6, muling ibabandera ng PSA ang tradisyonal na San Miguel Corporation (SMC)-PSA Awards Night na gagawin sa Ballroom ng Diamond Hotel.

Ibibigay din sa isa sa pinakamalaking PSA Awards Night nitong mga nakaraang taon na inihandog ng Philippine Sports Commission, ICTSI, 1Pacman, Rain or Shine at OkBet ang President’s Award, Hall of Fame, Lifetime Achievement Award, National Sports Association of the Year, Executive of the Year, Mr. Basketball, Ms. Football, Major Awards, Tony Siddayao Awards, Pioneers/Founders Awards, Lifetime Award in Sports Journalism at ang karaniwang citations.

Ang 31-anyos na Diaz ay napunta sa limelight kasunod ng tatlong ginto sa 88th IWF World Weightlifting Championships sa Bogota, Colombia.

Ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa ay winalis ang women’s 55kgs class sa pamamagitan ng pag-top sa snatch, clean and jerk,l at total lift para sa dominanteng panalo sa mundo sa unang pagkakataon.

Bukod dito ay pinaingay din ng Team Filipinas ang kampanya ng bansa sa 2022 sa isang mataas na rekord matapos nitong ilagay ang isang makasaysayang tiket para sa kauna-unahang pagkakataon sa FIFA Women’s World Cup.

Nagawa ito ng Filipina booters sa pamamagitan ng pinakamahusay na pagtatapos sa ikatlong puwesto sa AFC Women’s Asian Cup na ginanap sa Pune, India noong Pebrero.

Sa pagitan ng mga nasabing panalo, nagawa din nina Yulo, Obiena at Eala na patuloy na imarka ang pangalang ng Pilipinas sa mapa sa larangan ng sports.

Nanalo si Yulo ng tatlong gintong medalya sa 9th Asian Artistic Gymnastics Championships sa Doha, Qatar, at nang maglaon, nasungkit niya ang isang pilak at isang tanso sa 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships sa M&S Bank Arena sa Liverpool, England.

Hindi rin nagpatalo ang 27-anyos na si Obiena, na nakakuha ng makasaysayang bronze medal sa World Athletics Championships sa Oregon sa likod ng bagong Asian-high record na 5.94 meters sa men’s pole vault. Itinaas ng tagumpay ang tubong Tondo sa no. 3 sa world rankings.

At sino nga ba ang makakalimot kung paano tinatak ng kaakit-akit na Pinay na si Eala ang kanyang klase sa mundo ng tennis nang makuha niya ang 142nd US Open junior girls’ singles championship sa Flushing Meadows, New York.

Ang kanyang 6-2, 6-4 na panalo laban sa Czech na si Lucie Havlickova sa finals ang naging dahilan upang siya ang unang Pinoy na nakakuha ng junior singles grand slam crown.

Nagkataon, silang lima ay nanalo rin ng mga medalya sa 31st Southeast Asian Games, kung saan si Yulo ang nanguna sa bid ng bansa sa pamamagitan ng pagwawagi ng kabuuang limang ginto nang matapos ang Pilipinas sa ikaapat na pwesto. (Annie Abad)