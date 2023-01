GM Wesley So tabla uli sa round 12 ng Tata Steel

NAKAKAPIT pa rin sa top 3 si Super Grandmaster Wesley So matapos makipaghatian ng puntos kay GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan sa 12th at penultimate round ng Tata Steel Masters 2023 na nilaro sa Wijk aah Zee, the Netherlands kahapon.

Nakapagtala na si 29-year-old So ng seven points matapos ang 41 moves ng Queen’s Gambit game nila ni Abdusattorov.

Kasalo ni Cavite-born So si reigning world No. 1 player GM Magnus Carlsen ng Norway sa No. 3 spot sa event na ipinatutupad ang 14-player single round robin format.

Para mapanatili ni former Philippine Chess Team star So ang pwesto, kailangan nitong manalo sa 13th at last round kontra GM R Praggnanandhaa ng India.

Solo sa tuktok si Abdusattorov tangan ang eight points habang pangalawa si GM Anish Giri ng host country na may 7.5 puntos. (Elech Dawa)