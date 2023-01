Ginto sa France! EJ Obiena patuloy ang bagsik sa 2023

INANGKIN ni 2020+1 Tokyo Olympian Ernest John “EJ” Obiena ang unang gintong medalya ngayong taon sa Golden Perche En Or Sabado sa Stab Velodome sa Roubaix, France.

Nalampasan ng 27-anyos at kasalukuyang World No. 3 na si Obiena ang taas na 5.82 metro upang agad maitala ang season best nito sa ikalawang torneo pa lamang ngayong 2023.

Nakamit ni Yao Jie ng China ang pilak sa natalon nitong 5.75 metro, habang ang home bet at Frenchman na si Ethan Cormont ang humablot sa tanso sa nilundag na 5.65.

Ang panalo ay nagpahusay kay Obiena matapos magkasya lamang sa 5.77 metro at pilak sa unang sabak nito ngayong taon sa Springer International Meet sa Germany noong Huwebes.

Pinilit ni Obiena malampasan ang 5.82 metro subalit nabigo ito upang ibigay ang gintong medalya kay Sam Kendricks ng Estados Unidos.

Matatandaang itinala ni Obiena ang bagong national record sa kanyang silver medal finish noong 2022 Perche Elite Tour sa France.

Nalampasan ng dating World No. 5 ang 5.91 metro para sa pangalawang pwesto noong Marso 6, 2022 (Marso 5 sa France) sa Rouen. (Lito Oredo)