Dress na gawa sa lobo bida online

Karaniwang ginagamit ang lobo sa mga occasion at celebrations pero kakaiba ang gamit dyan ng isang bebot sa TikTok na ginawa itong dress.

Siya si Ronnie The Balloon Girl (@ronnietheballoongirl) mula Las Vegas, Nevada na kasalukuyang mayroong 500k plus followers at 14 million likes sa kanyang account.

Literal na ‘balloon girl’ ang tawag sa kanya dahil lobo ang pinagkakaabalahan niya sa buhay. Ibinahagi niya sa kanyang TikTok ang ilan sa mga obra niyang dress na gawa sa lobo.

Gumagamit siya ng iba’t ibang kulay at shapes ng lobo kung saan may sinusundan siyang patterns hanggang sa maging wearable dress ito.

Sinabi ni Ronnie sa isa niyang video na inaabot siya ng halos 3 oras sa paggawa lamang ng simple dress depende pa sa disenyo nito.

Binaha ito ng pagkamangha mula sa mga netizen dahil nga sa kakaibang materyales na ginagamit niya sa paggawa ng mga kasuotan.

Para kay Carissa Cantrell, “That’s impressive that the balloons hold up under the body weight.”

Napatanong naman si @ericaguerrinolaga, “Honest question..where do you wear a dress like this to? lol. it’s actually beautiful.”

“Love this one so cute,” hirit ni @stripchezzefoodtruck.

“That’s so lit and beautiful. I want one!” sabi pa ng isang netizen.

Dagdag pa rito, gumagawa na rin ng mga dress si Ronnie para sa kanyang mga client.

Ikaw, gusto mo rin ba magsuot ng dress na gawa sa lobo? (Moises Caleon)