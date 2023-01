Dedma sa paramdam ni Super Tekla: Sunshine Guimary masaya sa dyowang negosyante

Ang daming boylet ang bet na bet ang kagandahan, kaseksihan ni

Sunshine Guimary. Lalo na ngayong naggi-guest na siya sa iba’t ibang TV show, dahil sa promo ng ‘Hello Universe’ movie nila ni Janno Gibbs, na dinirek ni Xian Lim.

Katunayan, kahit ang komedyanteng si Super Tekla, ramdam mong bet na bet si Sunshine. Panay nga ang parinig ni Super Tekla na gandang-ganda siya kay Sunshine, ha!

“Inookray ko nga siya, eh. Kasi alam ko si Tekla, alam naman natin na may mga anak siya, di ba? So, sabi ko nga sa kanya, ‘Tekla, huwag kanga no, ha!’ Nakooo.

“Pag nakatingin siya sa akin, sinasabi ko agad na hindi puwede. Hahahaha! Dyinu-joke ko siya na hindi puwede.

“Sinasabi naman niya na parang type niya ako. Pero, inuunahan ko na nga siya na ‘hep, hep, hep’ hindi puwede. Hahahahaha!

“At saka, may boyfriend nga ako, di ba?

“Pero kung work, of course gusto ko siyang makatrabaho. I’m sure masaya `yon pag naging leading lady niya ako!” sabi ni Sunshine.

Anyway, bagamat nakakatawa si Sunshine sa mga pelikula, at pati na sa personal, kabaligtaran nga `yon ng tunay na buhay niya, na madrama talaga.

Nanibago nga akong kausap siya, dahil sa mga zoom interview namin noon, nakakatawa siyang kausap, dahil sa mga chika niya. Pero sa personal pala, seryoso ang beauty niya, lalo na kapag pamillya ang topic.

Hindi nga kasi suportado ng kanyang pamilya ang pag-aartista niya. Pero, nagpapasalamat siya na kahit hindi siya tanggap ng kanyang pamilya, nandiyan naman ang boyfriend niyang si Edward, na isang negosyante, na gumagabay, sumusuporta, nagmamahal sa kanya.

Baka raw mas mahirapan siya kung wala sa tabi niya ang kanyang boyfriend.

“’Yun nga lang ang pambawi ko, masaya ang love life ko. Siya ang nagpu-push sa akin sa mga gusto ko, mga pangarap ko.

“Siya kasi ang nagpuno sa lahat ng hinahanap ko, na hindi maibigay ng family ko. Masuwerte ako sa kanya dahil ramdam na ramdam kong mahal na mahal niya ako.

“Pinapasaya niya ako. Sabi ko nga, lahat naman ginagawa niya para maging masaya ako.

“Pero siyempre, nami-miss ko pa rin ang pamilya ko. So sana maging maayos na. Iba pa rin kasi ang pamilya.

“Actually, ginagawa naman lahat ng boyfriend ko para makasama ko rin ang pamilya ko. Kaya lang, parang sila talaga ang ayaw,” sabi na lang ni Sunshine.

Makikita nga sa Instagram ni Sunshine ang boyfriend niya na at kaaliw nga ang naging mensahe niya rito noong birthday nito last November.

“Happy birthday babe, thank you for being so generous to everyone, thank for the patience, thank you for the love unconditionally. I love you. I wish you a good health and more blessings to come. Enjoy your day. Happy birthday!” sabi ni Sunshine sa kanyang mahal na dyowa, na sa totoo lang ay mestisong-mestiso, ha!

Wish nga pala ni Sunshine na drama naman ang susunod niyang gawin. Marami nga raw kasi siyang hugot na gusto niyang ilabas.

May eksena nga raw sa pelikula niya na ginawa niya noon na akala niya ay dramang-drama. Pinaghandaan daw talaga niya `yon.

Nag-emote na raw siya sa set, na inisip nga niya ang problema niya sa pamilya niya, pati na rin sa ex-boyfriend niya, na kapag sumigaw na nga raw ng ‘action’ si direk, ilalabas talaga niya ang lahat ng hugot sa kanyang puso, dibdib.

Pero, biglang-bigla, sabi raw sa kanya ng direktor niya, “Sunshine okrayin mo itong eksena na ito, ha!”

“Naloka ako, kasi handa na akong maglabas ng sama ng loob. Tapos, comedy pala. Hahahaha!

“So, gusto ko talaga na sa next movie ko, drama rin naman para magamit ko naman ang mga hugot ko sa buhay!” sabi na lang ni Sunshine.