Debris ng eroplano naispatan sa Isabela

Pinaniniwalaan na nabaklas na parte ng nawawalang Cessna plane ang naispatan sa bulubunduking bahagi ng isang barangay sa Isabela kahapon ng umaga.

Ayon kay Isabela Provincial Information Office administrative officer Joshua Hapinat, isa itong puting bagay na nakita ng mga residente may 25 kilometro ang lapit sa Ilagan-Divilacan road sa Barangay Sapinit sa Divilacan,Isabela bandang alas 6:45 ng umaga kahapon.

Nitong Biyernes, sinabi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) na isang puting bagay din ang natanaw sa Barangay Dicaruyan sa Divilacan, Isabela habang isinasagawa ang search and rescue operation para sa nawawalang Cessna plane.

Ayon kay PDRRMO head Constante Foronda, malaki ang posibilidad na sa nasabing lugar matatagpuan ang nawawalang eroplano dahil pare-pareho ang mga nakikita nilang pahiwatig tulad ng salaysay ng isang magsasaka, nasagap na signal sa nitong pasahero at narinig na tunog mula umano sa isang eroplano.

Samantala, itutuloy ang ground search sa nawawalang Cessna RPC 1174 at anim nitong pasahero sa bulubundking bahagi malapit sa Barangay Sapinit kapag bumuti ang lagay ng panahon sa northern part ng Sierra Madre.

Nauna nang hiniling ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ang tulong ng Hong Kong Mission Control Center (HKMCC) at Japan Mission Control Center (JAMCC) para paigtingin ang search and rescue operations sa missing Cessna plane.(Catherine Reyes)