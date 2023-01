Daniel, Herbert binawalang dumikit kina Kathryn, Ruffa

‘No boys allowed!’ Ganyan nga ang ‘drama’ sa reunion ng ‘The House Arrest Of Us’ series na pinagbidahan nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Herbert ‘Bistek’ Bautista, Ruffa Gutierrez.

No Daniel and Bistek nga sa pagkikita nina Ruffa, Kathryn, Arlene Muhlach at iba pang ‘THAOU’ girls noong isang gabi.

Sa Manila House Private Members Club sa BGC (Bonifacio Global City) sa Taguig City ang reunion nilang ‘yon.

Chill-chill lang daw at napag-usapan din nila na magbakasyon sila abroad, pero inaayos pa raw ‘yon.

So, all girls muna ‘yon, pero may pagkakataon naman in the past na kasama ang boys.

Nang usisain ko si Ruffa, naikuwento niya na sobra talaga silang naging close nang magkasama sila sa lock-in taping noong 2020 at nag-lock-in din sila noong first quarter of 2021.

In fairness, dahil sa lock-in projects noong panahon ng pandemic, maraming mga artistang naging close talaga.

Siyempre, marami ring mga na-develop at naging magkarelasyon, huh!

‘Yun na!

Miho Nishida mapapanood sa Abante Tele-Tabloid

Alam mo ba, Dondon (my dear editor), kahit busy na tayo kahapon dahil kaninang madaling araw nga ang flight natin pa-Tokyo, Japan, namili pa ako ng mga pasalubong for Miho Nishida and her daughter Aimi.

Mamayang hapon nga ang bonding cum chikahan natin with Miho.

Pupunta ng Shinjuku si Miho to meet us, pero baka sasamahan ko rin siya sa Yokohama para sa extended chikahan namin na ipalalabas ko sa ‘Anything Goes’ show ko sa Abante Tele-Tabloid in Wednesday, 2:00pm.

Yes, magbabalik nga ang online show ko after ng season break ko.

Ang saya lang dahil makakachikahan ko nga ang PBB alumna.

Teka! Matutuloy rin kaya ang pagdalaw natin sa set ng series na ginagawa nina Polo Ravales at Carlo Aquino sa Japan?

Sana naipagpaalam ‘yon ni Polo, huh!

Anyway, abangan na lang sa Abante Tele-Tabloid ang iba pang mga kaganapan sa Tokyo trip namin, huh!

‘Yun na!