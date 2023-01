Aryna Sabalenka naglupasay, umiyak sa Aussie Open crown

NAUNGUSAN sa first set, nag-rally si Aryna Sabalenka para talunin si reigning Wimbledon champion Elena Rybakina 4-6, 6-3, 6-4 sa women’s singles final sa Australian Open nitong Sabado.

Si Belarusian-born Sabalenka ang unang player na naglalaro bitbit ang neutral flag na nagbulsa ng grand slam title.

Sa gitna ng giyera sa Ukraine, ni-require ng Tennis Australia ang Russian at Belarusian players na maglaro bilang neutrals.

Halatang kinakabog si Sabalenka sa umpisa – naka-limang double faults at 4 points lang ang nakuha mula second serve sa first set.

Isinara ni Rybakina ang opening set sa 34 minutes lang.

Nang maipagpag ang nerbiyos ay bumalik ang lakas ng hits ni Sabalenka, hindi na pinagbigyan ang Russian-born Kazakh.

Nang selyuhan ang una niyang major title, napalupasay si Sabalenka, naiyak bago tinakbo sa players’ box ang coach na si Anton Dubrov na umiiyak ding nakasubsob sa tuwalya. (Vladi Eduarte)