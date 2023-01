Alden hindi kawalan sa buhay ni Winwyn

Hindi big deal kay Winwyn Marquez ang pag-amin ni Alden Richards na muntik na silang magkaroon ng relasyon noon.

Isa si Winwyn sa binanggit ni Alden na muntik na niyang nakarelasyon pero naudlot dahil mas pinili niya ang mag-focus sa trabaho. Ang isa pa ay si Julie Anne San Jose na ikina-react ng maraming fans ng Asia’s Unlimited Star.

Ayon kay Alden, kaya hindi sila nauwi ni Winwyn sa seryosong relasyon ay: “For some reason because of work. Busy siya, busy din po ako.”

Noong makarating sa former Reina Hispanoamericana ang revelation ni Alden, nag-post si Winwyn ng isang cryptic quote on Twitter:

“In the end, only three things matter: how much you loved, how gently you lived, and how gracefully you let go of things not meant for you.”

Marami ang humanga sa pag-handle ni Winwyn ng issue with class. Sa kasalukuyan kasi ay engaged na si Winwyn sa kanyang non-showbiz dyowa kung kanino meron siyang baby girl named Luna.

Meaning, hindi kawalan si Alden sa buhay niya, no! (Ruel Mendoza)