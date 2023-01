10 Heneral, Colonel dedma sa hirit na mag-resign

Mapupulsuhan ng liderato ng Philippine National Police (PNP) kung paninindigan ng nalalabing 10 senior officer ang pagdedma sa itinakdang deadline ng paghahain ng courtesy resignation ngayong araw. Ayon kay PNP Public Information Office (PIO) chief PCol. Red Manahan, 3 ang heneral at pito ang full fledged colonel na hindi pa kumakasa sa resign call ng Department of the Interior and Local Government (DILG) hanggang kahapon.

Aniya, pito sa mga ito ang nakatakdang magretiro hanggang sa Marso. Sa kabuuan, 941 senior police officer ang naghain ng kanilang courtesy resignation simula nang ipanawagan ito ni DILG Secretary Benhur Abalos noong Enero 4 para linisin ang hanay ng PNP laban sa mga opisyal na sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa.

Gayunman, nauunawaan naman umano nila ang pag-aalinlangan ng mga senior officer dahil malaking desisyon ito na kailangang isangguni sa kanilang pamilya.

Hihintayin aniya nila, partikular ang tatlo pang mananatili sa serbisyo, ang pagbibitiw ng mga ito ngayong araw.

Nauna nang hinikayat ni PNP chief General Rodolfo Azurin Jr. ang mga magreretirong senior officer na magsumite rin ng courtesy resignation para aalis sila sa serbisyo na malinis ang kanilang pangalan kung hindi naman sila sangkot sa iligal na droga.

Samantala, isasailalim sa lifestyle check ang mga heneral at colonel na kumasa sa resign call ng DILG bilang karagdagang basehan sa gagawing pagsusuri sa kanila ng ng five-man committee na binuo ng PNP. (Catherine Reyes)