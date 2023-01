Wesley So, Magnus Carlsen tabla bakbakan sa round 11

PUMAPALAG pa si Super Grandmaster Wesley So matapos makipaghatian ng puntos kay reigning world No. 1 GM Magnus Carlsen ng Norway sa round 11 ng Tata Steel Masters 2023 na nilaro sa Wijk aah Zee, the Netherlands kahapon.

Nakalikom na ng 6.5 points si 29-year-old So, kasalo niya sa No. 3 spot si Carlsen, umabot sa 58 moves ng Nimzo-Indian defense ang kanilang labanan.

Solo sa tuktok si GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan hawak ang 7.5 points, habang nasa pangalawang puntos si GM Anish Giri ng host country na may pitong puntos.

Makakalaban ni Cavite-born So sa 12th at penultimate round si league leader Abdusattorov, kailangan manalo ng former Philippine Chess team star para matapyasan ang hinahabol nito sa tuktok.

Ang nasabing event ay ipinatutupad ang 14-player single round robin format, makakatapat ni So sa huling laban si R Praggnanandhaa ng India. (Elech Dawa)