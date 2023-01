Unang pumasang Aeta sa pagkapulis hinangaan

“Sa lahat [ng] estudyante na nangangarap maging pulis in the future just focus to your goal ‘wag tayo papaapekto sa hirap nang buhay, lalo na may pangarap tayo sa buhay kaya dapat magsumikap at laging humingi [ng] gabay sa ating Pa­nginoon,” ‘yan ang advice ng kauna-unahang Aeta na pumasa sa 2022 December Criminology Licensure Examination.

Siya si Dexter Santos Valenton, 23-anyos mula San Ramon, Floridablanca, Pampanga. Nagtapos siya ng BS Criminology bilang scholar sa Central Luzon College of Science and Technology College noong July 2022.

Kamakailan lang ay matagumpay siyang pumasa sa board exam at yon sa record ng Provincial Social Welfare and Development (PSWD), si Dexter ang unang Aeta na pumasa sa naturang pagsusulit.

Kuwento niya sa Abante News, “Hindi ko po maipaliwanag ‘yong saya na naramdaman ko. Sobrang proud po sa sarili kase on behalf of the struggles na naranasan ko ayun nakamit ko pa din po ‘yong gusto ko.”

Noong nasa high school pa lamang siya ay pangarap na niyang maging ganap na pulis kaya naman tila dream come true ito.

Bagama’t may mga pagsubok ay pinush ito ni Dexter lalo na sa kanyang pagre-review. Ani, “Nagsunog po talaga nang kilay pagdating sa pagre-review, ‘yong tipong walang time na dapat masayang, puyat at pagod po talaga during review.”

Dagdag pa rito, siya pa lang rin ang unang naka-graduate ng kolehiyo at pumasa ng board exam sa kanilang pamilya. (Moises Caleon)