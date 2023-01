Tulfo tinulak total deployment ban sa Kuwait

Kasunod ng pagkamatay ng overseas Filipino worker (OFW) na si Jullebee Ranara sa Kuwait, iminungkahi ni Sen. Raffy Tulfo na magpatupad ang pamahalaan ng total deployment ban.

“After the deployment ban, we can sit down with them sa bilateral talks. Pero on our terms. Meron tayong mga condition na ibibigay sa kanila kung gusto ng ating OFWs,” saad ni Tulfo, Biyernes nang gabi kasabay ng pagdating ng mga labi ni Ranara.

Giniit ng mambabatas na kinakailangang magpadala ng matinding mensahe ang ating bansa para mailigtas ang mga OFW at hindi na maulit ang sinapit ni Ranara.

“Isipin natin na paulit-ulit nila ginagawa ‘to. Of course, there should be a compromise, alang-alang sa kababayan natin. Madami tayo kababayan na inabuso at pinatay at kababuyan na ginawa pa ng employers,” sabi pa ni Tulfo.

“We need to show strength. Ginago mo kami at may balik. Ang balik, total deployment ban. Kasi they need us. Kailangan nila tayo. Itong Kuwait government, agad-agad nakipag-usap tayo, ano puwede gawin nila to appease us,” dagdag pa nito.

Matatandaang natagpuan ang sunog na bangkay ni Ranara sa isang disyerto. Naaresto naman ng mga awtoridad sa Kuwait ang 17-anyos na suspek sa krimen na anak ng amo ng Pinay. (Gel Manalo)