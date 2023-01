Tinawag na ahas? Pokwang matindi galit sa ex-dyowang si Lee

Sunod-sunod ang mga posting ng Kapuso actress/comedienne na si Pokwang.

Madaling ma-get ng kahit sino na ang tila pinatutungkulan niya sa mga posting niya ay ang ex-partner at ama ng anak na si Tisay o si Malia O’Brian na si Lee O’Brian.

Bigla na lang kasi na parang ngayon lumalabas ang mga emosyon o dala-dala ni Pokwang sa ama ng anak o sa paghihiwalay nila.

May hanash si Pokwang sa tila bagong karelasyon ni Lee. Nakumpirma rin namin ang sumunod niyang post na tila nag-file siya ng custody para sa anak.

Nag-file nga raw ito ng custody lalo pa’t si Malia ay American Citizen. Bukod sa tila may intensiyon si Lee na maisama pansamantala ang anak sa America para madalaw yata ang Lolo at Lola rin nito.

Sa isang banda, sa recent post ni Pokwang, may tinawag itong ahas na minsan ay naging bahagi ng pamilya. Sabi niya, “Not all snakes are in the forest! Once in the family.”

Dahil hindi naman ito pinangalanan ni Pokwang. May nag-assume agad na baka si Lee rin daw ito o baka ibang miyembro ng pamilya.

Obviously nga raw, may mga pinagdadaanan ito ngayon. (Rose Garcia)