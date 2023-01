Terrafirma pinutol malas: Meralco nag-‘brownout’ sa angas ni Juami Tiongson

BINITBIT ni Juami Tiongson sa pagtatala ng 30 puntos ang Terrafirma Dyip tungo sa 96-88 panalo at pagdunigs sa kartada ng Meralco Bolts sa eliminasyon ng PBA Governors Cup sa Ynares Center sa Antipolo City kahapon.

Nagtipon pa si Tiongson ng 3 rebounds, 3 assists at 1 steal upang akayin ang Dyip sa una nitong panalo sa dalawang laro at pigilan din ang pitong sunod na kabiguan kontra sa Bolts.

“I don’t take the credit kasi buong team ang nagtrabaho. Gumanda lang ang laro ko kasi ibinibigay nila sa akin ang bola dahil mainit ang laro ko. It is a total collective effort,” sabi ni Tiongson.

Nagtala naman ang import nitong European League veteran na si Jordan Williams ng 27 puntos, 8 rebounds, 3 asissts at 5 steals, habang nag-ambag si Eric James Canson ng 13 puntos, 10 rebounds, 1 assist at 1 steal.

Nagbuhos muna ang Bolts ng 22-13 bomba upang dumkit sa anim, 84-90, bago na lamang kinapos sa oras upang madungisan ang kartada sa kabuuang 2-1 panalo-talo.

Sinimulan ng Terrafirma ang laban sa 9-0 bomba at hindi na nito ipinalasap pa ang pagkapit sa abante sa Meralco.

Nagawa pang itala ng Dyip ang pinakamalaki nitong abante sa 17 puntos sa ikaapat na yugto mula sa isang tres ni Juami, 86-69. (Lito Oredo)