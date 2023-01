Tagumpay ng talent manager na si John Rey Malto

Si JOHN REY MALTO ang pinagmamalaki ng probinsya ng La Union. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts, major in Political Science sa Don Mariano Marcos Memorial State University (DMMMSU) Mid-La Union Campus. Kumuha rin siya ng vocational sa photography sa Lorma Colleges. Nakakuha rin siya ng 9 na units sa Master of Development Administration Major in Public Administration sa DMMMSU.

Isa siya sa mga naging dating direktor ng International Modeling Competition sa Pilipinas 2018 at nagha-handle sa ilang mga models at talents. Dati rin siyang Consultant/Ambassador ng isang Prestigious Talent Agency, at miyembro rin siya ng Film Development Council of the Philippines (FDCP), at dating Executive Producer ng isang Online TV Channel, at kasalukuyang freelancer talent manager sa showbiz industry sa iba’t ibang TV Networks – tulad ng SPARKLE GMA ARTIST CENTER, ABS CBN, & TV5 na kabahagi din bilang talent coordinator sa iba’t ibang film productions at talent agency sa Pilipinas.

Sa gitna ng kahirapan at hamon sa buhay, hindi rin ito naging hadlang upang matupad ang kanyang mga pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Sa katunayan, working-student siya noon. Nagtrabaho siya sa iba’t ibang restaurant, clothing company, convenience store, at apartment para lang makatapos ng pag aaral.

Habang siya ay nasa showbiz, ipinapaabot niya ang kanyang mga salita ng paghihikayat sa mga nakababatang henerasyon na pahalagahan ang Edukasyon kahit saan man sila nagmula mahirap man o mayaman.

Nais niyang bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na nangangarap maging artista at matupad iyon sa pamamagitan ng kanyang ahensya.

Ang kanyang ahensya ay nagtuturo ng acting at modelling. Kasalukuyang ay maraming proyekto ang nakaabang para sa kanyang mga talents at patuloy pa rin siya sa pag diskubre ng mga talents.

Noong 2017, nagsimula siyang humawak ng mga modelo at beauty queen. Ginagamit niya ang pagkakataong ito para ibahagi ang kanyang kaalaman at kakayahan sa kanyang mga minementoran na mga models at talents. Ito ang nagbukas sa kanya sa mundo ng show business.

Si John ay t isang talent manager na nakatuon sa pagtuklas ng mga may talento o kalidad upang maging isang bituin balang araw, upang higit pang pagandahin at hubugin sila sa kanilang mga talento at kakayahan na mayroon sila, at may potensyal o pagnanais na maging isang artist, upang sila ay maging isang ganap na bituin, kabilang ang tulad ng; mga aktor, mang-aawit, mananayaw, at modelo, upang dalhin ang pinakamataas na antas ng kalidad ng pagiging isang artista sa mga tuntunin ng kanilang mga talento at hitsura.

Sa mga nagnanais at nangangarap maging artista, maging model, maging beauty queen, singer, dancer at host. Maari ninyo siyang ma kontak sa kanyang social media account.