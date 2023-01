‘Phenom’ Alyssa Valdez chill lang sa pagpapagaling

Mga laro sa Pebrero 4: (Smart Araneta Coliseum)

4:00pm — Akari vs Choco Mucho

6:00pm — Creamline vs Petro Gazz

HINDI pa rin makakabomba sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference simula Pebrero 4 sa Araneta Coliseum ang tinaguriang ‘Phenom’ na si Alyssa Valdez.

Nagpapagaling pa rin sa natamong knee injury sa nakaraang 2022 Reinforced Conference ang many-time Most Valuable Player (MVP) na pambato ng Creamline Cool Smashers at wala pa aniyang eksaktong petsa kung kailan siya makakabalik sa paghambalos ng bola.

“The doctors and physical therapists said that I’ve been recovering well. Of course, the timetable, they’re not sure. They want me to get back 100 percent and not be rushed. Hindi kami nagmamadali. Hopefully talaga, I’m praying to see you guys on the All-Filipino,” ayon kay Valdez sa sidelights ng official launch ng 2023 season ng PVL, Sabado, sa Discovery Suites Tower sa Ortigas.

Sa kabila ng pansamantalang pagkatengga ni Alyssa sa defending All-Filipino champs na Creamline, nananatiling liyamado ang Cool Smashers na mag-uwi ng first conference title dahil walang nagbago sa kanilang lineup.

“I’ve been doing great. As of now I’ve been doing a lot of exercises na. Hopefully soon I can join practices na,” dagdag ni Valdez.

Bukod sa Creamline, tampok pa rin sa PVL All-Filipino Conference ang mga koponan ng Akari Power Chargers, Petro Gazz Angels, Chery Tiggo Crossovers, PLDT High Speed Hitters, Cignal HD Spikers, Choco Mucho Flying Titans, Army Black Mamba at F2 Logistics Cargo Movers.

Ang All-Filipino Conference ay single round-robin format kung saan ang top four squads ay aabante sa semifinals para sa panibagong single round robin eliminations.

Maglalaban sa best-of-three finale ang top two teams pagkatapos ng semis round robin, habang ang dalawang kulelat ang magbabanatan sa isa pang best-of-three series para sa bronze. (Ferdz Delos Santos)