Patutsada kay Alex: Cake kinakain ‘di nilalagay sa mukha – Dina

Trending sa TikTok ang birthday celebration ni Dina Bonnevie, especially ang pag-blow niya ng napakagandang cake, na hawak ng isang waiter na naka-face mask.

Kasi nga, marami ang may truma sa cake ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano ang nangyari kina Alex Gonzaga at sa waiter na si Allan, na pinulutan talaga sa lahat ng social media.

Na ang simpleng paglagay ni Alex ng cake sa mukha ng waiter ay nauwi sa bonggang-bonggang isyu sa Pilipinas.

Sa mga video na kumalat sa social media, lalo na sa Twitter at TikTok, makikita nga si Dina na nagbu-blow ng cake, at pagkatapos ay mahinahon niyang kinausap ang waiter, inakbayan/niyakap.

Hindi ko lang masyadong marinig ang ibang sinabi ni Dina, dahil sa malakas na reaksiyon ng mga bisita sa birthday celebration ni Dina.

Malakas kasi ang tawanan sa paligid. Pero, maririnig ang waiter na nagsabing, ‘Okey lang ma’am’ na obyus nga na pinahihintulutan niya si Dina na gawin ang gustong gawin sa kanya.

Pero, hindi nga ganun ang ganap ni Dina. Sa halip, pinasalamatan pa niya ang waiter.

“Nagpapasalamat ako sa iyo,” sabi ni Dina sa waiter.

Maririnig nga ang mga chika na ‘ganun dapat’ mula sa mga tao sa paligid.

At sa kasunod an video, makikita si Dina na may iba na namang kasama, at ibang cake ulit ang hawak niya.

“Thank you very much! Cakes are to be eaten, and not to be pasted on other people’s faces!” maririnig na sabi ni Dina.

Well, alam naman natin ang mga haka-haka sa nangyari umano noon kina Dina at Alex sa isang taping, di ba? Na bagamat wala namang tinukoy si Dina kung sino ang ‘pinagsabihan’ niya noon, in-assume talaga ng mga netizen na si Ales nga `yon. (Rb Sermino)