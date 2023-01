Panahon na para ibawal mga OFW sa Kuwait

Naiuwi na sa bansa ang mga labi ni Jullebee Ranara na sinasabing pinatay ng anak ng kanyang amo sa Kuwait.

Kalunus-lunos po ang kamatayang sinapit ni Ranara. Kahit sino ay makakaramdam ng matinding galit sa gumawa ng karumal-dumal na krimen.

Pinatay na ito ay walang awa pang sinunog ang bangkay sa disyerto sa Kuwait.

Pinakahuling update sa kaso ay nag-sorry at nakiramay na raw sa pamilya Ranara ang pamilya ng suspek.

Dahil sa pangyayaring ito ay lumakas na naman ang panawagang magpatupad ng deployment ban sa Kuwait.

Napatunayan na naman kasi ng Pilipinas na walang proteksiyon ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa Kuwait.

Alam nating gugulong ang kasong ito at may mananagot pero ilang OFW pa natin ang papatayin ng mga abusadong employer sa Kuwait.

Kaya sang-ayon ako sa panawagan ni Raffy Tulfo na magpatupad na ang pamahalaan ng total deployment ban.

“After the deployment ban, we can sit down with them sa bilateral talks. Pero on our terms. Meron tayong mga conditions na ibibigay sa kanila kung gusto ng ating OFWs,” ani Tulfo.

Giniit ng mambabatas na kinakailangang magpadala ng matinding mensahe ang ating bansa para mailigtas ang mga OFW at hindi na maulit ang sinapit ni Ranara.

Sa pagkakaalam ko ay malamig ang Department of Migrant Workers sa panawagang magpatupad ng deployment ban.

Alam nating mabigat itong desisyon dahil kabuhayan ng marami nating kababayang OFW na nagtatrabaho sa Kuwait ang nakasalalay.

Pero kailangan itong gawin ng pamahalaan para maprotektahan ang mga OFW na nagtatrabaho sa Kuwait.

Kung hindi man kayanin ang total deployment ban ay makaisip sana ang pamahalaan ng mas mabigat na bala para siguruhin naman ng Kuwaiti government ang proteksiyon ng mga kababayan nating OFW na nagtatrabaho sa kanilang teritoryo.