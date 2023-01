Noodles damay sa taas-presyo ng itlog

Posible umanong tumaas na rin ang presyo ng noodles dahil sa pagsirit ng presyo ng itlog. Dahil umano sa mataas na presyo ng itlog, kailangan din nila umano mag-adjust ng kanilang presyo.

“Kailangan din po namin mag-adjust ng a­ming price sa aming mga produkto,” ayon sa sales and marketing manager ng Kands Corporation na si Mary Joy Delmonte sa interview sa TeleRadyo.

Bagama’t may posibleng pagtaas, hindi naman umano ito biglaan.

“Ang kasamaan lang po, ‘yong mga kliyente namin hindi kami agad makapagtaas. Halimbawa, nagtaas ng presyo ngayon, so ‘yong pag-increase namin ng price is after like ilang weeks or sometimes a month kasi ‘yong price din po ng mga kliyente ‘yong iniisip namin,” dagdag nito. (Carl Santiago)