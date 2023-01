‘May session sa Senado no’ Chiz, Heart bakasyon sa Paris binakbakan

Iba talaga mag-isip ang mga netizen.

Aba, binabakbakan agad nila si Sen. Chiz Escudero sa pagpunta sa Paris para samahan ang asawang Heart Evangelista.

Kung ang ibang netizen ay kinikilig sa muling pagsasama ng mag-asawa abroad, at umaasam na mabuntis na nga si Heart, iba ang naging tingin ng iba.

Hindi nila nagustuhan ang paglayas ni Chiz ng Pilipinas habang may session daw sa Senado, para sa iba’t ibang isyu, batas, at paghimay sa mga ipapatupad na programa ng gobyerno.

Padaplis na tweet ni @marortoll, “I believe the Senate is in session and one Senator is gallivanting in Paris with his wife for fashion week.”

Kalakip sa tweet ang photo nina Heart, Chiz na magkahawak kamay.

“Nothing wrong with Heart w/ or w/o child. With Chiz in the photo is a beautiful thing. But if Chiz failed his responsibility as a senator, then he failed. His amo the people will ask for accounting and he must be ready to answer,” komento ni @MahusayMirriam.

‘Beware of romance scam’ Ronnie ginamit sa pambudol ng kababaihan

Nanawagan ng tulong si singer-military reservist Ronnie Liang sa ‘Anti-Cybercrime Agency’ para tugusin ang mga gumagamit ng kanyang pangalan, mga larawan sa social media.

Umabot na sa Europe ang fake account ni Ronnie at base sa nakarating sa kanya ay nakapangbudol na ng maraming fan ang gumagamit nito.

Pinoste ni Ronnie sa Instagram ang fake ID na ginagamit sa pambubudol. May nakasulat na Armed Forces of the United States, at nakasulat din ang pangalang Capt. Erichong.

Pawang mga babae ang nabudol ng poser, na nanghihingi ng pera sa mga naaakit ng larawan.

Sabi pa ni Ronnie, humihiling daw ng meet up ang poser sa mga babae, nakikipaglandian ito, at kapag nahuli ang loob ng biktima ay nanghihingi na ito ng pera.

Nagulat nga raw si Ronnie na may nagmi-message sa kanya kung may natanggap siyang pera.

Sabi pa ni Ronnie, “#becarefulwithromancescams.”