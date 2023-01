Manila iskul sumabak na sa ROTC

Kahit hindi pa aprubado ang balik-Reserve Officers Training Course (ROTC) ay ilang eskuwelahan na ang naghahanda.

Kabilang dito ang isang hindi muna pinangalanang unibersidad sa Lungsod ng Maynila na nag-oobliga na sa kanilang mga estudyante na sumabak sa ROTC training.

Kaugnay nito ay nagpahayag ng suporta ang Department of National Defense (DND) sa pagtutulak ng Kongreso na maisabatas ang mandatory ROTC sa kolehiyo.

“The DND fully supports and greatly appreciates the enthusiasm of our legislators led by Sen. Ronald dela Rosa in pushing for the law and we commit to take an active part in the legislative process through our full cooperation and inputs, whenever and wherever they are needed,” pahayag ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. sa kanyang statement kahapon.

Ayon kay Galvez, mayroon na umanong proposed concept ang DND, Armed Forces of the Philippines (AFP), Commission on Higher Education (CHED) at iba pang supporting agencies kung paano patakbuhin ang programa ng ROTC sa pamamagitan umano ng pag-iimplimenta gamit ang tinatawag na “phased approach”.

“We will have pilot and simulation runs in selected universities, while preparing our personnel, logistical and budgetary requirements for its full implementation,” paliwanag ni Galvez.

Mayroon umanong anim na parte ang implementasyon ng ROTC saad pa ni Galvez, una ang preparasyon; Pilot programs, simulation sa mga volunteered schools; expansion sa iba’t ibang rehiyon;progressive implementation; evaluation and further fine tunning; at buong implimentasyon na sa lahat ng kolehiyo.

Inaasahan naman ng DND na aabutin ng dalawa hanggang tatlong taon ang kinakailangan ng programa para sa inisyal na implimentas¬yon at limang taon para naman sa kabuuang implimentasyon nito. (Edwin Balasa)