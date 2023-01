Magtotobetsky, Robinhood liyamado sa Condition Race

TAMBALAN sina Magtotobetsky at Robin Hood upang masilo ang panalo sa magagaganap na Condition Race ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas.

Rerendahan nina Andreu Villegas at Ryan Roy Garcia sina Magtotobetsky at Robin Hood, ayon sa pagkakasynod, puntirya nilang masungkit ang P10,000 added prize para sa winning horse owner.

May distansyang 1,400 metro, ang ibang kalahok ay sina Attractive Force, Runawayfromrosenot, Blackburd, The Accountant at Asiong.

Ayon sa mga komento ng karerista, angat sa laban sina Magtotobetsky at Robin Hood kaya posible silang maging outstanding favorite pag-arangkada ng kareraa sa unang race.

Samantala, may 10 karera ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI), lahat ay suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)