KD mas nakaka-in love ngayon – Alexa

Mas lalong nagiging matatag ang ‘relasyon’ nina Alexa Ilacad at KD Estrada. At kitang-kita nga ang mga ngiti, at pagningning sa mga mata ni Alexa kapag si KD ang pinag-uusapan.

Anyway, isa nga sa sikreto ng pagiging matatag ng kanilang ‘relasyon’ ay ang palagi raw siyang kinakantahan ni KD. Marami ngang kinilig sa music video ni KD, na hinaharana si Alexa.

“Palagi niya akong kinakantahan. Sa music video ng song niya! Ang saya lang.

“Secret? One year pa lang naman, pero it feels like long, kasi nga ang dami na ring nangyari. I cant really speak for relationships, pero malaking facto tang compromise, communication, understanding, listening, comprehending,” sabi ni Alexa.

Marami pa raw nadi-discover si Alexa kay KD.

“At natututo ako sa kanya. May mga napupulot ako sa kanya na hindi ko nakikita sa sarili ko. Nakikita ko kung paano siya makisama,” sabi ni Alexa.

Pero, dahil 1 year na nga, mas nakaka-in love ba si KD ngayon?

“Para sa akin, at sa nakikita ko ring mga comment, yes, mas nakaka-in love si KD ngayon. They see rin kasi kung gaano siya ka-gentleman. And like I said, very supportive siya.

“Hindi siya plastic, sobra siyang walang filter. Hindi siya nagkukunwari sa nararamdaman niya. Sobra siyang protective. Sobra siyang mag-step up for me. And very commendable!” sabi ni Alexa.

Oh, bongga, di ba?

Anyway, kapansin-pansin nga na lalong sumiseksi si Alexa ngayon. At sabi nga, may kinalaman ang produktong Luxe Beauty & Wellness, na kung saan ay endorser nga siya ng Luxe Slim, ha!

“Oh, thank you. I believe so, malaking tulong talaga siya. Pero siyempre, magandang sabayan din ng healthy lifestyle, at proper workout.

“One year na ako sa Luxe family. Naniniwala ako sa product nila. Iniinom ko talaga. Tinutungga ko everyday.

Sobrang effective sa akin. Gusto ko ang coffee ng Luxe kasi hindi siya nakakasira sa pagtulog ko, pati sa skin ko,” sabi na lang ni Alexa.

Well, puring-puri rin ni Alexa ang may-ari ng Luxe na si Anna Magkawas, na napakabait na boss nga raw, kaya lalong umaasenso ang negosyo nila. (Rb Sermino)