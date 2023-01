Joey ‘pinaglaruan’ nina Maja, Maine

Super close talaga sina Maine Mendoza, Maja Salvador, kay Joey de Leon.

Aba, nagagawa nilang biru-biruin si Joey, ha! At hindi napipikon si Henyo Master sa mga ginagawa nila.

Tropang-tropa nga ang tingin sa kanya nina Maine, Maja. Kaya super saya kapag magkakasama sila.

Anyway, pinaglaruan nga nina Maine, Maja si Joey, gamit ang sariling cellphone ng beteranong host/komedyante.

“Ngek! Na-‘Wow Mali’ at na-‘Oh No, it’s B.O. (Biro Only) ako ng M & M! Yan ang nangyayari pag naiwan mo cellphone mo!” sabi ni Joey.

Makikita nga sa Instagram post ni Joey ang photo nina Maine at Maja na kung saan ay nasa background din si Joey, at tila sinukat siya sa pamamagitan ng daliri, na maliit nga ang dating niya.

“Labyu Boss Joey!” sabi lang ni Maja.

“Loveyou and love to view the pictures! Mamaya ipu-post ko ‘yung complete evidence, papatulong ako kay Ryzza! Hindi ako marunong kasi nung maramihan!” sabi ni Joey na ang tinutukoy ay ang ‘slide ng mga photo’.

Siyempre, tawa lang ang sagot ni Maja. At tawang-tawa rin ang mga follower ni Joey.

“Humor is contagious. Mana sila sayo!”

“Haha ang cute nilang maglaro.”

“Salamat Boss Joey sa pagmamahal mo kina Maine at Maja.

“Kaloka, naisahan nina Maine, Maja si Joey!”

Well! (Rb Sermino)