Jimmy Butler, Heat umahon para itumba Orlando Magic

NAG-RALLY sa fourth quarter ang Heat para ipagpag ang Orlando Magic 110-105 Biyernes ng gabi sa Miami-Dade Arena.

Sinindihan nina Max Strus at Gabe Vincent ang balikwas ng Miami na iwan pa 79-73 pagkatapos ng third quarter.

Kinubra ng Heat ang 13 sa first 17 points ng final period para agawin ang manibela 86-83 kulang 9 minutes pa at hindi na bumitaw.

Huling nanindak ang Magic 107-105 sa drive ni Markelle Fultz 17 seconds na lang pero nagbaon ng tatlong free throws sina Tyler Herro at Jimmy Butler para selyuhan ang panalo.

Tumapos si Butler ng 29 points at 6 assists, dinagdagan ng 20 at 7 ni Bam Adebayo. May 17 markers si Strus na 5 for 7 sa 3s off the bench.

Bigong isalba ng tig-19 nin Paolo Banchero, Franz Wagner at reserve Cole Anthony ang Orlando.

Nangolekta ang Heat 32 points mula sa 20 turnovers ng Magic. Naka-11 miscues lang ang Miami na naging 13 points ng Orlando. (Vladi Eduarte)